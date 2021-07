“Se me borró la mente”: Nahir Galarza y la nueva serie de HBO

Llega a la pantalla de HBO Max la serie sobre el Caso Nahir Galarza. Estará basada en el libro "Nahir. La historia desconocida", escrito por Mauro Szeta y Mauro Fulco, dos de los periodistas que investigaron el crimen.

El 30 de diciembre de 2017 todos los medios Argentinos transmitieron el mismo anuncio: "Gualeguaychú: una joven de 19 años mató a su novio con el arma reglamentaria de su padre policía".

De esta manera se hacía público el nombre de Nahir Galarza, la joven que el día anterior había asesinado a su pareja, Fernando Pastorizzo.

El Caso Nahir Galarza fue uno de los casos más mediáticos del periodismo policial en los últimos tiempos. A partir de aquel anuncio, las pantallas, radios y periódicos argentinos se transformaron en un constante seguimiento de lo que paso antes y después de ese 30 de diciembre. Había algo en aquel caso, un aire que lo diferenciaba de todos los crímenes que se veían día a día en los medios argentinos.

El 30 de diciembre de 2017, Fernando Pastorizzo, 20 años, fue encontrado al lado de su moto y junto con dos cascos tirados en el suelo. Tenía un tiro en la espalda, y otro en el pecho. En su primera declaración, Nahir Galarza confesó haber visto a Pastorizzo la noche anterior al crimen, pero frente a todos los indicios en su contra quedó detenida y en una segunda declaración reconoció que lo había matado, aunque sostuvo que había sido "un accidente".

En aquel juicio, Galarza denunció que Pastorizzo la golpeaba y la insultaba, y que la noche del homicidio él tomó el arma calibre nueve milímetros y la apoyó en su panza, porque creía que ella le estaba siendo infiel. En el juicio sostuvo lo siguiente: "Se ponía muy celoso, aunque no era mi novio. Me decía zorra y despechada. Y pronunciaba la palabra que a mí mas me hería: depresiva".

Según la versión de Nahir, la última discusión que tuvieron fue en su casa, mientras sus papás dormían. En su discurso, Galarza dijo: "Salimos en su moto y en un momento le saqué el arma porque pensé que iba a matarme. Fue un accidente. No podía quedarme pero tampoco irme. Se me había apagado la mente. Me fui a mi casa y no sabía qué hacer. Sabía que Fernando había recibido un disparo, pero del otro disparo no sabía. Estar herido no significa que te vas a morir. No se me cruzó eso por la cabeza. Por más cosas que me hubiera hecho nunca le hubiese causado daño. Nunca se me cruzó por la cabeza matar a alguien. Pensaba en mi papá y no quería que lo culparan porque era su arma. Estaba desesperada".

Meses más tarde, el 3 de julio de 2018, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú condenó por unanimidad a Galarza a prisión perpetua por considerar que "ha quedado destruida la hipótesis de la defensa de que los disparos se produjeron de manera involuntaria".

El septiembre pasado, la defensa de Galarza presentó un recurso extraordinario ante el Superior Tribunal de Justicia para que revise la pena de prisión perpetua, la cual ya fue confirmada por la Cámara de Casación. El tribunal rechazó la petición, la decisión fue tomada por los integrantes de la Sala Penal del Stjer: Miguel Ángel Giorgio, Claudia Mizawak y Daniel Carubia. La última opción de la defensa de Nahir es intentar llegar al máximo tribunal de la Nación por la vía del recurso de queja.

Ahora, a cuatro años del crimen, se confirmó la producción y lanzamiento de la serie sobre el caso, basada en el libro "Nahir. La historia desconocida", escrito por Mauro Szeta y Mauro Fulco, dos de los periodistas que investigaron el crimen.

Lo que se sabe de la serie de Nahir

Nahir se transformó en parte de la lista de los criminales más conocidos de la historia argentina al convertirse en la mujer más joven en ser condenada a prisión perpetua en el país. No sólo eso, sino que producto de su condena, se planteó en los medios y las redes un debate en torno a Nahir: sobre su hipersexualización en los medios, sobre el protagonismo de su figura por sobre la de su víctima, sobre la condena perpetua que llegó tan solo seis meses después del crimen. Este sedujo fuertemente a muchas productoras que intentaron hacerse de los derechos para crear una serie sobre el caso de la joven de 19 años que asesinó a su pareja.

Productoras como Pampa Films/Turner, quienes produjeron la serie de Monzón, NBC Universal Telemundo, que adquirió la totalidad de Underground y que está a cargo de El Marginal, y Nippur Internacional eran algunas de las interesadas. Finalmente, la ganadora fue la productora Zeppelin Studio, creada por Lucas Jinkis y el director Hernán Guerschuny.

La serie saldrá por HBO Max y pretende abordar el perfil psicológico de Nahir, la denuncia de un falso secuestro en su adolescencia, la tormentosa relación que mantenía con Fernando, los detalles más crudos de sus distintas versiones del crimen, sus días en la cárcel y su irrupción en las redes sociales. La guionista será Tamara Tenenbaum, escritora y periodista feminista, autora, entre otros libros, del best-seller "El fin del amor. Querer y coger".

Aunque todavía no se sabe la fecha de estreno, la serie empezó a filmarse durante 2020 y es posible ver en el horizonte un estreno en 2022 a través de la plataforma de streaming que llegó a la argentina en mayo.