Con “timbreo”, nuevas postas y mayores de 40 años sin turno, buscan acelerar la vacunación

Con recorridos casa por casa para dar con personas que aún no estén vacunadas e invitarlas a que concurran a darse la primera dosis, y con más de 100 postas itinerantes en estaciones de trenes, clubes de barrio e instituciones, se desarrollará entre hoy y mañana una jornada provincial de vacunación contra el coronavirus que, claro está, tendrá impacto en la Región.

Además, desde hoy se podrán inocular sin turno previo todos los mayores de 40 años. La propuesta, explican en el Poder Ejecutivo, es poder vacunar a los mayores de 40 años que menos posibilidades o acceso han tenido de acceder a la app y al sistema de inscripción. Según estiman las autoridades bonaerenses, en esos barrios reside la mitad de las personas que aún no se anotaron.

De esta manera, entonces, desde hoy buscarán acelerar el proceso de vacunación de la población. A esta altura un total de 7.008.195 bonaerenses ya recibieron la primera dosis mientras que 1.808.562 ya completaron el esquema de inmunización.

En los recorridos casa por casa se buscará detectar vecinos que aún no recibieron la vacuna. Según le dijeron a EL DIA, a aquel que no se haya inoculado se lo invitará a concurrir a algunos de los vacunatorios cercanos a su domicilio y aclararon que no se los vacunará en el lugar.

Además, como parte de la movida, se instalarán más de 100 postas itinerantes en estaciones de trenes y en clubes de barrio de toda la Provincia.

En nuestra región se instalarán en los siguientes puntos. En La Plata será el Club Chacarita Platense, en 30 entre 73 y 74; el Centro Fomento de Ringuelet, 10 bis y 512; el Club 25 de Mayo de Los Hornos, 55 entre 142 y 143. En tanto que el Camión sanitario estará ubicado en la zona de 7 y 90.

También están confirmados los que se agregarán en Berisso, que son el Centro de Fomento “Papa Francisco”, ubicado en 44 (ex 604) y Ruta 11, y comedor “Un chico más”, en 27 y 153, mientras que en Ensenada la posta nueva será en la secretaría de Turismo ubicada en Punta Lara.

Así, en las postas itinerantes -que se sumarán a los puntos de inmunización ya existentes- se aplicarán primeras dosis sin turno previo para trabajadores de la educación, la salud y la seguridad; mayores de 40 años y mayores de 18 años con comorbilidades y embarazadas.

Las postas itinerantes funcionarán de 10 a 14 horas. Y se sumarán, para la ocasión, “gran cantidad de vacunadores, voluntarios y trabajadores de salud para potenciar la vacunación”.

De acuerdo con la información que el gobernador Axel Kicillof posteó en redes sociales, el 96,40 por ciento de los mayores de 60 años ya fueron inoculados contra la Covid-19 en la provincia; así como el 88,12 por ciento de las personas de entre 18 y 59 años con comorbilidades. Además se vacunó al 32,32 por ciento de los bonaerenses de entre 18 a 59 sin enfermedades previas; al 92,86 por ciento de los trabajadores docentes y auxiliares; al 82,68 por ciento del personal de seguridad y al 42,82 por ciento de las embarazadas.