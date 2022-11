No hubo acuerdo y marchan los piqueteros

No hubo acuerdo entre el Gobierno y las organizaciones de Unidad Piquetera, que ratificaron para hoy la marcha anunciada en todo el país, con epicentro en la ciudad de Buenos Aires pero (en principio, según se anunció) sin implicancias en la Región. Será la primera movilización -con permanencia en el microcentro porteño, aunque sin acampe- desde que Victoria Tolosa Paz asumió en el Ministerio de Desarrollo Social, hace casi un mes, cuando reemplazó en el cargo a Juan Zabaleta.

Pero la semana pasada el Presidente, Alberto Fernández, frenó por decreto el ingreso de nuevos beneficiarios en el programa Potenciar Trabajo y eso precipitó el fin de la tregua entre los piqueteros y Tolosa Paz, que ayer recibió a las organizaciones sociales para intentar desactivar el conflicto. Algo que no fue posible: “La reunión fue muy mala”, resumió Silvia Saravia, de Barrios de Pie, para después abundar: “Vimos a una funcionaria que en lugar de estar preocupada por la situación que está atravesando la mayoría de la población estaba preocupada por ver cómo recortar ingresos, insistiendo en que el problema es la gente, en que que hay que ver si quien cobra el plan está trabajando o no, apuntando a la gente que, según ella, es la que no quiere trabajar, cuando sabemos que eso no es cierto. Pero creemos que esta actitud soberbia tiene que ver con su condición de vida, con su origen de señora millonaria que de repente se ha encontrado con un puesto y desde allí mira de reojo o con desconfianza a quienes le llevamos la problemática de los comedores y merenderos, de la gente que aún con una changa o un trabajo no llega a fin de mes”.

Por eso, varias columnas de dirigentes sociales confluirán (cortes mediante) desde las primeras horas de hoy en puntos neurálgicos de la ciudad de Buenos Aires como el Obelisco y la avenida 9 de Julio para partir rumbo al ministerio de Desarrollo Social. Se esperan allí unas 50 mil personas que, se estima, permanecerán hasta el atardecer en reclamo de más programas sociales y comida para las comedores populares, entre otras demandas.

FRUSTRACIÓN

Así lo ratificó ayer Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, a la salida de la reunión con Tolosa Paz: “Nos vamos con muchísima frustración, porque son promesas de entrega de comida y herramientas y ninguna garantía de que las cumplan porque lo mismo nos dijeron todos los ministros.

Y agregó: “Pero además, ha salido un decreto que nos parece muy perjudicial y cuya orientación es un ajuste” y amplió: “Le dijimos a la ministra que no vamos a cambiar plata para las organizaciones por gente que necesita un programa social y lamentablemente sigue habiendo mucha gente que necesita programas sociales”.

La movilización de hoy, como se dijo, incluirá cortes y permanencia por varias horas en Desarrollo Social. Sin acampe, una vía que los piqueteros no descartan concretar la semana próxima si no se atienden sus reclamos.

Pese a la amenaza, la ministra platense confirmó que el tope al Potenciar Trabajo seguirá en pie: “Respecto de si un decreto puede ser modificado por una amenaza de acampe, está claro que la voluntad de esta ministra es darle cumplimiento”, respondió ayer en conferencia de prensa y argumentó: “Las normas están para cumplirlas, los decretos se cumplen. Es la voluntad del Presidente de la Nación y de esta ministra ponerle un techo a la incorporación del Potenciar Trabajo en sus tres versiones”.

La promesa del Gobierno es que las bajas en el Potenciar Trabajo irán a la compra de maquinaria y herramientas para quienes ya están dentro del programa. Pero los piqueteros rechazan que eso sea a costa de ponerle un freno al programa, a la par que reclaman que los equipos de trabajo prometidos no llegan o lo hacen con atrasos e insisten por recortes en los comedores populares: “Estamos llegando a fin de año y la situación social se agrava”, advertían desde el Polo Obrero.