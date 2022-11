Fuego cruzado en el Pro: le dan con un caño a Larreta

La tensión entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta es indisimulable. Es que después de varios días sin cruces públicos en el PRO, sobre todo, gracias a la tregua interna que habían acordado los altos mandos del partido en un desayuno en el hotel NH, en San Telmo, la visita del jefe porteño a la provincia de Santa Cruz, casa matriz del kirchnerismo, volvió a agitar el tablero de Juntos por el Cambio.

Es que dirigentes cercanos a Macri salieron a cuestionar a Larreta por haberse mostrado en Santa Cruz junto al exdiputado Antonio Carambia, del espacio MoVeRe, y al intendente de Las Heras, José María Carambia. Se trata de dos aliados territoriales del alcalde porteño, quien viajó el viernes a esa provincia por primera vez como posible candidato a presidente con el objetivo de fortalecer su proyecto nacional de cara a 2023.

El primero que salió a cruzar a Larreta fue el diputado nacional Federico Angelini (Pro-Santa Fe), un alfil cercano al expresidente que se incorporó hace meses a los equipos que construyen el proyecto presidencial de Patricia Bullrich.

“No todo es lo mismo. En Santa Cruz, no se puede sumar a los Carambia, principales aliados del kirchnerismo desde 2019, traicionando al electorado de Juntos por el Cambio. O somos el cambio o no somos nada”, remarcó Angelini, en una clara alusión al latiguillo que emplea Macri desde que publicó su libro Primer Tiempo, cuando comenzó su cruzada ideológica para redefinir la identidad del espacio opositor.

En las legislativas pasadas los postulantes de PRO en Santa Cruz fueron Javier Gabbani, Martín Bocco y Micaela Siarez, entre otros. En esa provincia el partido fundado por Macri estuvo bajo la intervención de Silvana Giudici, extitular del Enacom y una de las escuderas de Bullrich.

Apenas salió el tuit de Angelini, el legislador porteño Darío Nieto (Juntos por el Cambio), uno de los colaboradores más estrechos de Macri, se sumó a la ofensiva contra Larreta. “Hace casi 3 años, Carambia traicionó la confianza y los valores de sus votantes para saltar de bloque en Diputados y no devolvió su banca. Con personas así no se construye el cambio”, remarcó. Como lo había hecho Angelini, el exsecretario privado de Macri acompañó su mensaje con una foto de la recorrida en la que se ve a Larreta y los hermanos Carambia.

El macrismo salió a marcarle la cancha al jefe porteño: le reprochan su política de alianzas en su intento de ampliar la base electoral de JxC. En el caso de los hermanos Carambia, los leales a Macri los vinculan con el kirchnerismo. Es que en diciembre de 2019, tras la derrota de Macri a nivel nacional, Antonio Carambia provocó la ruptura del bloque de la coalición opositora en el bastión de Alicia Kirchner, según La Nación.

En el entorno de Macri consideran que el aliado que eligió Larreta para incursionar en Santa Cruz es un “traidor” y no representa “los valores” ni las “ideas” de JxC. A su vez, no le perdonan sus duras críticas contra el exmandatario. “No pueden estar en este espacio”, remarcaron. Y decidieron “jugar fuerte”, en sintonía con el planteo del cofundador de Cambiemos, quien insiste en que el PRO no puede descuidar su esencia a la hora de ensanchar su base electoral.

La embestida del macrismo generó la reacción de Carambia. “Quisieron ser un cambio pero el macrismo en Santa Cruz fue un fracaso. Igualmente, en las elecciones de 2019 volvimos a acompañar. Es tiempo de dar vuelta la página y apostar a mejores liderazgos. Hoy somos más, sumate con Horacio, te hacemos un lugar, el país lo necesita”, apuntó el exdiputado.

