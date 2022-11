Noche de las librerías: los libreros platenses ya preparan su propia fiesta

En la previa de un nuevo aniversario de La Plata, el próximo viernes 18 de noviembre se realizará la segunda edición de la Noche de las Librerías Platenses, una nueva oportunidad para aprovechar descuentos y promociones en las librerías más importantes de la Ciudad.

La primera fecha se realizó en 2021 con una gran convocatoria de lectores, que recorrieron ocho librerías y conocieron de cerca su trabajo y stock de libros. La nueva edición se llevará a cabo de 17 a 23 y, tomando siempre como ejemplo las noches de las librerías que se vienen organizando desde hace años en CABA, participarán ahora 26 librerías del casco urbano de la Ciudad y de las localidades de Gonnet, City Bell y Villa Elisa.

El cronograma -que estará definido en los próximos días- incluye charlas, recitales, descuentos, promociones especiales y presentaciones de autores locales. Entre las librerías que participarán están Big Sur Libros, Rayuela, Atenea, Viva El Libro, Espacio Crumb o De La Campana, por citar sólo algunas de las 26.

“Es una iniciativa pura y exclusiva de los libreros -cuenta Verónica Moreno, de Librería Rayuela-. Ojalá pudiésemos hacerlo como sucede en capital federal, donde la noche de las librerías es un evento organizado de manera conjunta entre los libreros y el municipio. Pero eso acá no pasa: no hay gestión cultural y la Municipalidad no ayuda en nada. Sería hermoso que nos dieran una mano cortando calles, con señalizaciones o circuitos especiales, pero tienen un desconocimiento absoluto de los actores culturales que trabajamos en la Ciudad”.

Lo que cuenta Moreno hace referencia a las ediciones que se organizan en CABA. Este año, de hecho, la última edición iba a realizarse el 15 de octubre pero se suspendió por lluvia y aún se aguarda la fecha de reprogramación. Bajo el título “Camino a los 40 años de democracia” y, como en ediciones anteriores, en torno a escenarios en homenaje a autoras y autores que en esta oportunidad llevaban los nombres de Estela Figueroa, en avenida Corrientes 1199, esquina Libertad; Antonio Di Benedetto, al 1299 de Corrientes, esquina Talcahuano; o Sylvia Molloy, en Corrientes y Rodríguez Peña, la iniciativa estaba pensada para hacerse al aire libre y dadas las condiciones meteorológicas, como se dijo, se suspendió aún sin nueva fecha confirmada. La Noche de las Librerías está organizada por el Ministerio de Cultura porteño y tenía prevista la apertura de más de 45 librerías de la zona para ser visitadas con una extensa programación de actividades, lecturas, charlas, música de manera gratuita y al aire libre.

“Acá todo lo hacemos las librerías de La Plata, Ensenada, Gonnet, City Bell y Villa Elisa”, apunta por su parte Agustín Castañeda, de Espacio Crumb y quien aclara que la idea de organizarse por su cuenta surgió a raíz de la polémica desatada en la última Feria del Libro de La Plata, donde la Comuna dejó afuera, precisamente, a casi todas las librerías y editoriales de La Plata. “Nuestra intención es poder hacerlo dos veces al año pero esta vez no llegamos, y la idea es que cada librería pueda manejar sus descuentos y promociones”.

Para Moreno, en tanto, “sería ideal poder tener un mínimo apoyo. El año pasado fue un éxito y confiamos en repetirlo, pero hay cosas que con poca ayuda serían más sencillas. La noche de las librerías platenses podría incluir a los centros culturales, a los músicos; pensar incluso en una bicicleteada que una a las librerías del casco con las que están más alejadas. En fin. La Plata es una ciudad que levantás una piedra y sale cultura, por eso es una lástima que no haya una gestión que la acompañe”.

Para agendar Cuándo: 18 de noviembre

A qué hora: de 17 a 23 18 de noviembrede 17 a 23