Quién es el cineasta georgiano que vaticinó a Messi campeón del mundo

En “What do we see when we look at the sky?” (“¿Qué vemos cuando miramos al cielo?”), película de 2021 del georgiano Alexandre Koberidze, Lionel Messi se consagraba, al fin, campeón del mundo. No era una película sobre La Pulga, tampoco una película deportiva, aunque el espíritu futbolero la atraviesa: era el relato de dos enamorados que se desencuentran cuando, a causa de una maldición, dejan de reconocerse los rostros. Una historia de amor, como la del cineasta de Georgia con el jugador argentino: por algo, la película debe su nombre al gesto que realiza Messi cada vez que convierte un gol y mira al cielo.

Porque Messi, le dijo a Roger Koza en el diario La Voz, “es una de las pocas personas cuya vida sigo tan de cerca, alguien que me ha dado tanto y de quien he aprendido. Con esta película quería compartir algunas de mis pasiones, y Leo es una de ellas. Pero no solo pasión, porque él es un rayo de luz, una señal de la existencia de la hermosa luz blanca, azul y celeste”.

Por eso, cuando lo convocaron para ser jurado del último Festival de Mar del Plata, y vio cómo la fecha se pegaba prácticamente con el inicio del Mundial, Koberidze decidió quedarse a vivir el torneo en Argentina. Vio los partidos en Buenos Aires, en el mítico El Cairo rosarino, tierra de Messi (y de un músico que amó sin saber que, le contó a Roger Koza, era argentino y de Rosario, el Gato Barbieri). Allí, avisa, filmará un largometraje, que se llamará “Dos corazones”.

Koberidze también jugó un picado entre cineastas. Se sintió como en casa, como en toda la estadía, porque “lo que me encanta de Argentina es que se puede hablar de fútbol con cualquiera; en Georgia la mayoría de mis amigos lo encuentran aburrido. Tener a tantos con quien compartir el fútbol es un paraíso”.

Es que para el director, según le contó a EL DIA a EL DIA cuando su película se estrenó en la plataforma Mubi, el fútbol es “una de esas cosas que nos unen. Pasé años jugando con mis amigos, hablando de fútbol con ellos, fue lo único que hicimos durante años, mientras crecíamos y nos conocíamos”.

Lo cierto es que mientras pasaban los días en Argentina, Koberidze iba viendo cómo, paso a paso, su vaticinio, el de ver a Messi campeón del mundo, se hacía realidad. Con ese final feliz terminaba su fábula cinematográfica: la historia de amor, que transcurría con el Mundial ficticio de fondo seguido por los georgianos con la pasión que le vimos estas semanas a hinchas argentinos en Bangladesh, Haití, Nápoles, se resolvía felizmente mientras en las calles los niños se pintaban “Messi” con letras de oro en la espalda para celebrar la conquista de lo imposible, de ese gran acto de justicia final.

Porque que el trofeo más codiciado del mundo no estuviera en la vitrina de Leo era una injusticia que todo el mundo comprendía, y que Koberidze, futbolero, subsanó desde la ficción sin saber que era profeta. Corrigió, también, otra injusticia, la primera futbolera que le tocó vivir: Italia 90.

“Ese Mundial fue la primera vez que me introduje en el mundo del fútbol. Yo era un chico, se jugó un partido y al final, estaba mirando a este hombre que lloraba… Fue un momento importante en mi vida: mi madre me dijo que ese era el mejor futbolista del mundo y había perdido, esa fue una lección importante, yo no lo podía entender; también fue importante ver llorar a alguien y que aun así fuera el héroe, ver a alguien que perdiera y aún así fuera amado, es una linda lección para alguien de seis años, poder perder, poder emocionarse, poder llorar”, relató Koberidze a este medio.

Por eso, contó entonces, Maradona “significa mucho para mí”. Tanto como Messi. “Desde 2014, cuando Argentina jugó la final contra Alemania, tenía ganas de hacer algo con esa injusticia. Entonces, empecé a pensar en filmar una película, algún día, en la que Messi saliera campeón del mundo”, explicó. “Una expresión de sincero amor a Leo, que me dio tanto en mi vida. He aprendido tanto de él, y me ha dado tanta alegría… Creo que el 99% de la gente nunca verá esta película, pero para mi era importante hacer este homenaje”.

¿Por qué? “Hubo un momento en el que volví a creer en lo inexplicable, y fue a través de mirar a Leo: hace posible lo que debería ser imposible”, afirmó. “Ver su carrera me da la sensación de que es parte de una historia, una historia inventada: viéndolo me ha vuelto la sensación de que estas cosas las creó alguien, no sé quién. Así que lo admiro a él, pero también a quien está escribiendo esa historia”.

La historia, finalmente, tuvo final feliz, como si efectivamente estuviera escrita por alguien. Quizás lo estaba: “Sabía”, dijo Messi tras ganar la Copa del Mundo, “que Dios me lo iba a regalar”.