¡Para aplaudir! La historia del taxista de La Plata que le devolvió $80.000 a una jubilada

Angela Ofelia tiene 72 años, desde hace cinco días esperaba con fuerte expectativa cobrar el sueldo y el medio aguinaldo. La fecha llegó ayer y cuando volvió del banco perdió la cartera en la que llevaba el efectivo y otros elementos personales. Empezó a llorar desconsoladamente, hasta que apareció el taxista Carlos Petoyán, que la había trasladado hasta su casa de Los Hornos para devolverle el alma: la cartera con el efectivo, cerca de 80.000 pesos, y documentación personal.

El llanto se potenció, según cuenta la jubilada, porque “pasé de la tristeza absoluta a agradecer la aparición de un angel que me salvó la vida. Carlos me devolvió la espereanza y que todavía se puede creer en la gente. Tenía todo en esa cartera que se me cayó involuntariamente tras pagar el viaje. Creía que el mundo se había ensañado conmigo, porque se me hace muy difícil vivir con el ingreso que tengo y esta vez lo necesitaba más que nunca”, dijo Angela, agradecida con el chofer del coche de alquiler.

Carlos Petoyán, quien integra el Sindicato Unificado de Choferes de Taxis, fue hasta la casa de la jubilada junto al secretario general del gremio, Juan Carlos Berón para entregarle lo que la mujer había perdido en el coche que conducía. “Me había contado todo. Los planes que tenía, las penurias que pasaba y cómo había estado en los últimos días. Más allá de eso, lo iba a devolver el dinero y la documentación como me ha pasado en otras oportunidades. Pero esta vez tuvo algo especial por lo desgarrador del relato de la mujer”, dijo el conductor, visiblemente emocionado tras el abrazo a corazón abierto que le dio la jubilada al recuperar el dinero y los documentos personales.

El episodio ocurrió pasado el mediodía y el chofer se acercó en las primeras horas de la tarde a la vivienda de la mujer, quien agradeció eternamente el gesto, casi como un “regalo de Navidad”, según definió Angela, conmocionada por lo que le había ocurrido.