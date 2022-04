Reclamos que no paran: de charcos a canillas secas

Los tórridos días de verano quedaron lejos, pero no algunos reclamos típicos de las épocas de alto consumo de agua para mitigar los sofocones: varias familias de La Loma denunciaron una situación de “penuria” que atraviesan desde el año pasado por la falta de abastecimiento en sus departamentos, según se sostiene, por una caudalosa filtración en la vereda.

Junto con el problema de la infraestructura aparece el malestar por la respuesta que, según se señala en el vecindario, no llega. Los usuarios golpeados por el drama de la falta de agua viven en un edificio de 35 entre 21 y 22.

Según expusieron “hicimos más de 20 reclamos y todavía no tuvimos ninguna respuesta. Empezamos el año pasado con la pérdida y los reclamos y la filtración siguió avanzando. El problema es que en el edificio no tenemos agua”, dijo una vecina que se comunicó con este diario.

“Estamos desesperados. Somos diez familias con trastornos. No podemos lavar, cocinar, tenemos que andar yendo a casa de familiares y las contingencias no las podes manejar. El agua, que es un recurso escaso, están derramándose y nosotros no tenemos el servicio”, manifestaron.

Respecto de las faltas de respuesta, señalaron que el otro problema “es que desde la Autoridad del Agua, en donde hicimos reclamos, tampoco nos dan una solución”, apuntó un frentista.

“En la vereda ya se formó verdín. El barrio está repleto de averías y ABSA no responde”, se apuntó sobre otro de los efectos del inconveniente.

El verdín, que puede generar una caída con daños, es otro de los problemas asociados con el derrame permanente de agua en las inmediaciones de 17 entre 67 y 68.

La pérdida generó allí una especie de cauce demarcado por un lecho verdoso formado sobre el las baldosas y la entrada del garage en dos casas vecinas.

Cerca de allí, en 29 entre diagonal 74 y 69, también se reclama por “una pérdida que corre por 29 y va por el cordón hasta el sumidero que se encuentra en 29 y 68, arrastrando todo lo hay a su paso en este caso hojas que se encuentran a lo largo de la calle”.

silla de ruedas

Un vecino de 8 entre 77 y 78, le dijo a este diario que necesita una respuesta de ABSA porque “no para de perder la caja repleta de agua” situada sobre la vereda en esa cuadra.

El vecino detalló que tienen el “reclamo N° 3240967, con fecha 10/02/2022. Según lo informado vía telefónica, pasó un supervisor y dio el OK para la reparación. Al día de la fecha continúa igual. El problema es que la pérdida se va a la subida del garage vecino en el cual vive una persona discapacitada y usa la rampa para subir y bajar con su silla de ruedas”, denunció.

En la misma línea, añadió que a instancias del reclamo N° 3.248.499, la empresa ABSA hizo un arreglo “hace aproximadamente dos meses, donde rompieron toda la subida del garage y realizaron la conexión poniendo una llave que une el caño de adentro de la vivienda con el de afuera”, precisó.

en villa elisa

Este tipo de problemática con la red de agua también se extiende por la zona Norte.

“En 426 entre 28 y 28bis hay un caño roto y pierde muchísima agua”, dijo un vecino de la zona y añadió que “está así hace como una semana”, se quejó un frentista de la cuadra y pidió por la reparación del desperfecto.

