Alberto Fernández criticó a la oposición: "Les pido que se callen"

El presidente Alberto Fernández volvió a criticar a la oposición y a la gestión anterior, a la cuál culpó de dejar un panorama económico complicado. Además le dio su apoyo al ministro de economía, Martín Guzmán, y se refirió a la discusión sobre la soberanía de Malvinas.

En primer lugar afirmó en diálogo con C5N que hoy que el macrismo "ha dejado el peor escenario económico que podríamos tener" y señaló que a Juntos por el Cambio (JcxC) "no le pide que lo ayuden, sino que simplemente se callen".

Sobre la situación económica en que recibió el país en 2019 es advertida por "todos los líderes del mundo, que se dan cuenta del daño" que la gestión de Mauricio Macri "le hizo al país".

Además criticó a los sectores de la oposición y de los medios que "generan una expectativa negativa" sobre la economía y dijo que, de persistir en esa actitud, "lograrán que la gente tenga expectativa negativa".



En esa línea, cuestionó a quienes "siguen asustando a la gente que padece un problema como el de la inflación, que yo comprendo y no me hago el distraído", dijo el mandatario durante la entrevista.

También afirmó que el "el mayor costo de importaciones" en Argentina es "energía y gasoil", y que ese problema "no se arregla con un paro" porque es "un problema que tiene el mundo".

Y detalló: "Tienen que entender que en todo el mundo falta gasoil. En Argentina falta más por dos motivos, el primero es porque en Argentina el incremento de la producción hace que se consuma mas energía. Pasamos en verano la mayor demanda eléctrica de energía y hace dos semanas la mayor demanda de gas. No tenemos la cantidad de gasoil necesaria producida en Argentina como la que se está demandando hoy".

Además defendió a Guzmán y valoró su gestión, donde enumeró que "resolvió el problema con los acreedores privados, logró un acuerdo con el FMI que no significó condicionamientos y pasamos el primer trimestre cumpliendo las metas".



Tras afirmar que es un ministro que "quiere preservar y hacer cumplir el programa económico que nos hemos fijado", el Presidente dijo que "echarle la culpa por la inflación es casi un crueldad, porque el problema lleva más de 15 años".

Por otro lado, hizo hincapié sobre la soberanía de Malvinas y se refirió a la reunión bilateral que tuvo con el primer ministro inglés Boris Johnson. Afirmó que la situación "no está resuelta" y que el encuentro fue "la gran oportunidad que teníamos de poder decirle al Reino Unido lo que creemos".



"Es la tercera vez que veo a Boris Johnson. Me pidió la reunión para plantearme la posibilidad de hacer acuerdos comerciales y escuché todo. Y le dije que encantando, pero antes hay que discutir lo de Malvinas. Le dije que no es un tema resuelto la discusión soberana porque las Malvinas son de Argentina", dijo el mandatario.