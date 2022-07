Ahora es el turismo: más cepo y polémica con Batakis

El Directorio del Banco Central de la República Argentina restringió la posibilidad de pagar en cuotas con tarjetas los consumos en todos los freeshops del país.

Además, el sector turístico puso el grito en el cielo por las declaraciones de la flamante ministra Silvina Batakis respecto a los dólares que consume el sector y salieron a responderle mediante un comunicado (ver aparte).

En el marco de un constante endurecimiento de los controles cambiarios, la decisión tomada ayer por el Banco Central se suma a la prohibición de financiamiento para pasajes y servicios turísticos en el exterior, vigente desde noviembre de 2021, y también para compras por vía postal “puerta a puerta”, sancionada una semana atrás.

“De esta manera, las entidades financieras y los proveedores no financieros de crédito no podrán financiar en cuotas las compras de sus clientes en Pasajes al exterior y servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.); Productos en el exterior que se reciban por el sistema de envíos postales sin finalidad comercial; Productos en tiendas libres de impuestos”, señaló el BCRA en un comunicado.

El jueves pasado, el Banco Central había decidido la prohibición la financiación en cuotas en la compra online de productos en el exterior que se reciben con sistemas “puerta a puerta”.

La decisión entró en vigencia el pasado lunes. La comunicación establece que los bancos y las tarjetas “no deberán financiar en cuotas las compras de sus clientes”, ya sean personas físicas o jurídicas, en el caso de “productos en el exterior que se reciban por el sistema de envíos postales sin finalidad comercial según el Código Aduanero, ni de servicios internacionales de fletes, “couriers” y gestoría de trámites aduaneros.”

POLÉMICA

La Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) reclamó el uso de las tarjetas de crédito en los viajes al extranjero, después de que la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, desalentase este tipo de desplazamientos por la escasez de divisas del país.

En una entrevista con TN, Batakis afirmó que “el derecho a viajar (al exterior) colisiona con el derecho a la generación de puestos de trabajo”.

“Nosotros necesitamos generar puestos de trabajo en Argentina y si los dólares tienen que ir hacia esos lugares, nos beneficiamos todas y todos los argentinos, no solamente un sector”, aseguró.

En un comunicado, la FAEVYT calificó como “desafortunadas” las declaraciones de la flamante ministra de Economía, quien asumió el cargo este lunes tras la renuncia de su predecesor, Martín Guzmán, y en un contexto de fuerte incertidumbre por la situación política y económica del país.

Para las entidades turísticas, la afirmación de Batakis respecto de los viajes al exterior “no tiene ningún tipo de sustento con la realidad” y subrayaron que el turismo emisivo también genera puestos de trabajo.

“La ministra confunde las compras en el exterior, que en muchos casos coinciden con una oportunidad cambiaria, con los viajes al exterior que, en su gran mayoría y contrariamente a lo que quiere instalarse, no son por placer, sino por alguna necesidad o compromiso ya sea laboral, deportivo, educativo, formativo, científico o de salud”, señaló la FAEVYT en el comunicado.

“Es horade que se deje de considerar en la cuenta turismo el movimiento de las tarjetas de crédito en moneda extranjera; este movimiento representa actualmente el 75% de la cuenta turismo, a pesar de que su relación directa es con el comercio online y no con nuestra industria”, agregaron.