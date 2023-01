Zaid Romero: "Estoy con muchas expectativas y que podamos llevar a Estudiantes a lo más alto"

(Montevideo, Enviado Especial).- Uno de los cuatro refuerzos que Estudiantes incorporó en este mercado de pases es el marcador central Zaid Romero. El mendocino de 23 años contó sus sensaciones en estas primeras semanas en el club.

"Me siento muy contento. Me fui adaptando poco a poco, apenas llegué mis compañeros, el club y el cuerpo técnico se portaron muy bien y nos hicieron sentir muy cómodos tanto a mí como a los otros que vinieron".

El ex Godoy Cruz y Liga de Quito, contó que fue clave el llamado de Albel Balbo para "Me llamó y no lo dudé, por lo que significa este club y cuando te llama un técnico es diferente. Lo hablamos con mi familia y decidimos rápidamente venir".

Sobre la posición en la defensa, si bien dijo que se adaptará a lo que pida el DT y que "no tengo problemas en jugar por la banda de lateral", reconoce que su puesto preferido es en la zaga central.

"Estábamos haciendo un buen partido y nos equivocamos en seguir yendo a buscar. Son detalles que hay que seguir corrigiendo. Pese a eso seguimos intentando a lo largo del partido", reflexionó sobre el partido ante Peñarol.

(*) El reportaje, el edición del domingo de EL DIA