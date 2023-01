Historias de la sequía, que ya mató a miles de vacas y dañó cultivos

AP

En un campo de la provincia de Santa Fe, un ternero muerto yace a pocos metros de una vaca que colapsó unos días antes de inanición. El silencio que los rodea se rompe con el insistente balido de varias crías desamparadas. “Es porque se les murió la madre’’, explica el productor agropecuario Gustavo Giailevra, mientras señalaba con resignación a los animales que en pocos días también perecerán por la falta de agua y forraje.

Su campo agrícola y ganadero, de unas 1.370 hectáreas y situado cerca de la localidad de Tostado, sufre los efectos de una sequía que en los últimos meses ha terminado con la vida de más de 300 animales.

No muy lejos, su hijo Pablo Giailevra se encontraba junto al cuerpo de un ejemplar de inseminación de raza Braford muerto junto a un tanque de agua que a estas alturas del año debería estar mucho más lleno. “Murió hace dos días; (los animales) vienen a las aguadas; se chocan, se atropellan para tomar lo poco que hay de agua, se caen y no se paran más’’, se lamentó el hombre, de 40 años. Al tanque también acuden a beber zorros, pumas y jabalíes que no encuentran dónde hidratarse.

Miles de vacas muertas, cultivos de soja y maíz marchitos e incendios que amenazan los campos de la zona agropecuaria más rica de Argentina son los efectos de una sequía que se prolonga desde hace tres años por el efecto del fenómeno climatológico de La Niña y ha causado perjuicios económicos millonarios.

riesgos

Al 10 de enero, más del 50% del territorio argentino sufre diferentes grados de sequía y unos 26 millones de cabezas de ganado vacuno -de las más de 54 millones que conforman la hacienda nacional- se encuentran en riesgo por la falta de pasto y agua en varias regiones, indicó un informe del Mercado Ganadero de la Bolsa de Comercio de Rosario.

En el campo de los Giailevra, especializado en la cría de terneros que se venden al resto del país, se esperaban las lluvias a mediados de septiembre y, cuatro meses después, no han llegado. Toda el agua almacenada en perforaciones y represas se fue terminando y traer un camión cisterna no parece la solución, por el costo (unos 1.500 dólares) y el hecho de que se agota en un día.

Intentaron llevar su hacienda a pastar y beber a otros campos, pero, según afirmaron, a unos 350 kilómetros a la redonda “no consigues un lugar’’ porque lucen igual de dañados.

Cientos de hectáreas de algodón y pasturas están arruinadas por la sequía y, paradójicamente, a más de 100 kilómetros, se extiende el Paraná, uno de los ríos más caudalosos del país que podría contribuir a resolver el problema.

En el departamento santafecino de 9 de Julio, del que Tostado es cabecera, de las 600.000 cabezas de ganado, al menos 400.000 sufren por la falta de agua, según Jorge Mercau, presidente de la Sociedad Rural de esa localidad.

En el norte de la provincia de Santa Fe, la ausencia de lluvias se ha traducido hasta ahora en la muerte de al menos 3.000 vacas, indicaron a su vez las autoridades provinciales.

Santa Fe y las provincias limítrofes de Entre Ríos y Córdoba concentran unos 10 millones de animales en áreas afectadas por la falta de lluvias y una cifra similar se encuentra en la de Buenos Aires, señaló el informe del Mercado Ganadero.

El perjuicio productivo es inevitable, con daños que se irán ponderando a medida que la hacienda vacuna vaya llegando al mercado, acotó el estudio.

números rojos

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires ha estimado una merma de la cosecha de granos en el país- como la soja, girasol y el trigo-, trazando dos escenarios posibles según el grado de sequía, que provocará pérdidas de entre 11.000 millones y 15.700 millones de dólares.

La misma entidad proyectó una disminución del valor de las exportaciones de entre 9.226 millones y 14.115 millones de dólares y, en consecuencia, una caída de la recaudación fiscal del Estado de hasta 4.739 millones de dólares.

El riesgo de sequía alcanzó a 175 millones de hectáreas durante diciembre, con un incremento de 10 millones de hectáreas respecto del mes anterior, según un informe de la Dirección Nacional de Riesgo y Emergencia Agropecuaria, que indicó que el trienio 2020-2022 es el más seco registrado en el país.

Otra consecuencia de la falta de lluvias, las altas temperaturas y falta de humedad son los incendios recurrentes.