Tolosa Paz le respondió a De Pedro: “Si no nos sentimos contenidos deberíamos dar un paso al costado"

El ministro del Interior Wado de Pedro hizo público ayer su enojo porque no fue invitado por Alberto Fernández a una reunión entre organismos de Derechos Humanos y Lula. Furioso, De Pedro dejó trascender a través de sus voceros que esa decisión obedeció a la pelea electoral en el oficialismo en la que el Presidente por una lado está embarcado en su proyecto de reelección y el dirigente de La Cámpora aparece en el bolillero del kirchnerismo para sucederlo.

La palabra que usaron en el entorno del ministro para definir la sensación que le produjo el no convite fue “dolor”, porque el de los Derechos Humanos es un tema que tiene que ver con su historia personal y política (sus padres están desaparecidos y es fundador de la agrupación Hijos) y consideraron que mezclar esas cosas con las especulaciones electorales es ya “no tener códigos”.

Este viernes, fue la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz la encargada de contestarle al dirigente de La Cámpora. “Es un buen momento para que el ministro Wado de Pedro pueda aclarar si esto ocurrió o no ocurrió en términos de los que ponen en boca de él alguna situación como `falta de códigos`. Si hay falta de códigos en todo caso es en referencia a quienes son parte de un gobierno y critican al gobierno. Lo vengo repitiendo”, señaló la ministra en declaraciones a la prensa, luego de entregar kits deportivos y tablets a chicos de 100 clubes.

La jefa de la Cartera social sugirió que no estaba segura de si De Pedro efectivamente había estado detrás de las declaraciones en off the record. Cerca del Presidente no hay dudas de que la información -de la que dio cuenta Clarín- salió del círculo íntimo del ministro. "Lo dije hace unos meses, hay que definirse o estás adentro o estás afuera y creo que esto también es parte de lo que tenemos que definir", reiteró Tolosa Paz.

“Si no nos sentimos contenidos deberíamos dar un paso al costado”, completó la funcionaria en el marco de una actividad ligada a la infancia. La funcionaria insistió durante su respuesta que no le constaba si De Pedro efectivamente había sido quien dejó trascender su postura crítica hacia Fernández, pero sí que debía aclarar la situación. Ayer, desde el entorno de Wado de Pedro transmitieron el enojo del ministro por ser dejado de lado en un acto por los derechos humanos y lo atribuyó a su intención de competir en la interna del Frente de Todos.