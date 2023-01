Locura por Messi en Bangladesh: la historia de un ciclista que recorrió 1.003 kilómetros en homenaje al 10

Que Lionel Messi sigue causando furor en todo el mundo, no es noticia. Que los tatuajes, promesas y millones de camisetas, aparezcan en todos los países con su nombre, tampoco. Pero si hay particularidades, como en Bangladesh, donde la alegría por la obtención de la tercera estrella y el fanatismo por la Selección, es total.

Un ciclista de nombre Tammat Bil Khoar de apenas 23 años, recorrió exactamente 1003 kilómetros, en homenaje a la cantidad de partidos que tiene el 10 argentino en toda su carrera (Barcelona, Selección y PSG).

Lo cierto es que esta travesía comenzó desde la ciudad de Teknaf (sur de Bangladesh) hasta Tentulia, en la frontera norte del país.

"El mensaje que quise dar a la gente es que no se rindan en sus vidas, que lo den todo. Messi tuvo que jugar más de mil partidos para ganar la Copa del Mundo", expresó Tammat y añadió: "Siempre creí en Messi y en el equipo, jugamos bien, se luchó y merecíamos ganar el Mundial".

A su vez, contó un detalle para nada menor: llevaba puesta la celeste y blanca y eso, lo ayudó: "En los 9 días que duró el viaje pasé la noche en diferentes ciudades y la gente, como me veía con la camiseta de Argentina me ayudaba, me daba alojamiento o comida".