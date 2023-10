Mientras “la reina” ya no tiene más corona, quedó libre la “inspectora hot”

En las últimas horas, se produjeron novedades de importancia en la causa que analiza el accionar de una presunta organización criminal dedicada a la venta de drogas en Tolosa, El Churrasco, Los Hornos y “La Bajada”.

Como este diario publicó en su edición de ayer, la joven de 27 años apodada “la reina”, que estudia Economía en una universidad privada y está sindicada de ser la supuesta líder de la banda, quedó detenida luego de un allanamiento en su domicilio particular, donde personal policial comunicó el hallazgo de cocaína y marihuana en cantidades que superan cualquier tipo de tenencia para consumo personal.

Incluso ya fue indagada por el fiscal que lleva adelante la pesquisa, Hugo Tesón, aunque se negó a declarar por consejo del abogado Julio Beley, que será su representante legal.

Lo mismo ocurrió con el hombre de 60 años conocido como “Pantera”, que también continúa a disposición de la Justicia.

La que recuperó la libertad fue Sonia Pellizzari, alias “la inspectora hot”, ya que, en principio, no pudieron endilgarle responsabilidad por el resultado del procedimiento.

Sí se la investigó por su cercanía personal con “la reina” y se la aprehendió por contar con una causa activa en el departamento judicial de Mar del Plata, donde tenía incluso una orden de comparendo.

En ese sentido, voceros ligados al caso indicaron que ayer viajó a la ciudad atlántica para cumplir con esa diligencia y quedó libre.

A Pellizzari quizás pocos la recuerden, pero se trata de la joven que era inspectora de la Municipalidad de La Plata y tuvo que renunciar a su cargo por la viralización de videos con material explícito de contenido sexual.

Ella denunció en aquel momento que perdió su trabajo debido a la actividad paralela que sostenía, realizando videos en la web de alto voltaje erótico, motivo por el cual también se le abrieron algunas puertas gracias a la notoriedad que cobró.

Es que la blonda, ex empleada de la Comuna platense, se paseó por varios medios para contar su versión de los hechos, pero también para hablar de su actividad y su efímera fama.

Si bien el título que más resonó de los que dejó en aquellos días era su deseo de ir al “Bailando”, en La Plata había rebotado bien fuerte otra declaración picante: mientras sus imágenes y videos circulaban clandestinamente por WhatsApp, apareció un jugador de Estudiantes de aquellos tiempos, que le picó el bichito y decidió escribirle en busca de una cita.

“Me mandó mensajes un futbolista de Estudiantes. No lo quiero mandar al frente. Me habló, charlamos un poquito, pero solo hasta ahí, no nos vimos”, mencionó “la rubia” de figura impactante.