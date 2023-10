Embajadas de Israel y EE UU, con amenazas

En medio de la creciente tensión en Medio Oriente, las embajadas de Israel y de Estados Unidos en Buenos Aires recibieron el miércoles sendas amenazas de bomba que resultaron ser falsas alarmas.

Un jefe de la Policía Federal que no pudo dar su identidad porque no está autorizado a hablar oficialmente dijo a The Associated Press que ambas sedes diplomáticas fueron inspeccionadas por personal policial especializado y el resultado “fue negativo”.

La embajada de Estados Unidos dijo en un comunicado que “no hay amenazas creíbles” y que sigue “operando con normalidad”.

Agregó que “el edificio no fue evacuado” pero que hay personal policial adicional cerca “debido a los recientes acontecimientos mundiales”, en referencia a la escalada de la tensión en Medio Oriente a raíz del ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre desde la franja de Gaza y el recrudecimiento del conflicto entre ambas partes.

En tanto, la embajada de Israel fue desalojada en medio de un fuerte operativo policial así como los edificios cercanos, según imágenes transmitidas por canales de televisión locales.

La policía de la Ciudad de Buenos Aires informó que el jefe de seguridad de la delegación diplomática israelí se comunicó en horas de la mañana con una comisaría vecinal para informar “que se recibió al mail oficial una amenaza de bomba”, tras lo cual agentes de la Policía Federal cortaron el tránsito en la zona y revisaron la sede diplomática.

El jefe del servicio médico de emergencia de Buenos Aires, Alberto Crescenti, dijo por su lado en una entrevista televisiva que estaba en alerta máxima.

Argentina ha sido blanco de dos atentados contra la comunidad judía. En 1992 una bomba destruyó la embajada de Israel en Buenos Aires y dos años después un coche bomba voló en pedazos la sede de una organización judía. Ambos ataques causaron más de un centenar de muertos y permanecen impunes, aunque la justicia argentina ha apuntado al gobierno de Irán como el ideólogo.

En Colombia, la policía descartó ayer cualquier alerta de seguridad en embajadas, luego de que algunos medios de comunicación locales advirtieran sobre un posible artefacto sospechoso en la Embajada de Israel, ubicada en un edificio en el centro-occidente de Bogotá, en donde hizo presencia un vehículo antiexplosivos de la policía y caninos.

El subsecretario de seguridad de Bogotá, Andrés Nieto, detalló en su cuenta de X, antes Twitter, que la policía hace revisiones “rutinarias” con caninos en diferentes puntos de la ciudad y reiteró que se descarta cualquier alerta en las embajadas.