Una influencer correntina aseguró que "salió un año" con el Kun Agüero

Candela Belen Ramirez Navarro, una influencer correntina, aseguró haber mantenido un romance con el exfutbolista, Sergio "Kun" Agüero. Explicó que comenzaron a hablar en la cuarentena y él la fue a visitar a comienzos de 2022.

La joven, en diálogo con El Litoral, afirmó: "En octubre del 2021 fallece papá y ahí le cuento a Sergio. Él planificó un viaje para venir a verme. Se vino a Corrientes, pasamos unos días re lindos, fuimos a pescar y nos conocimos".

En ese sentido, mencionó que salieron durante un año y que compartieron momentos en Punta del Este y en Buenos Aires. Cabe aclarar que la relación habría ocurrido al mismo tiempo que Agüero estaba de novio con Sofía Calzetti.

"Llegó un momento en el que su novia se enteró y él me pidió que lo espere y que no me enoje. Es de público conocimiento que siguió con esa piba , pero es verdad que tuvo una relación paralela conmigo", sentenció la joven.

Por último, Ramírez Navarro, mencionó: "No nos supimos entender con el Kun, yo me cansé de esperar y seguí mi vida. Lo dejé y lo bloqueé".

Sofía Calzetti, tras la reconciliación, explicó: "Con Sergio todo bien, estamos ahí volviendo, hablando, viéndonos y compartiendo así que bien”. Fueron juntos al casamiento de amigos y, dado que el ex futbolista está en Buenos Aires, aprovechan para darse una segunda oportunidad.

"Él cambió y la verdad que un montón. Siempre está dispuesto a cambiar y mejorar. Y los dos estamos dispuestos a evolucionar juntos, eso es lo importante”, mencionó.