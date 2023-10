VIDEO. "El Volador", barra del Lobo, habló del clásico y las corridas a Romerense, e invitó a pelear a Tobar

El clásico platense se jugó el pasado fin de semana y tuvo varios condimentos en la previa que encendieron las alarmas a la organización policial. La famosa confrontación entre las dos barras de Estudiantes y Gimnasia, es cosa de todos los días.

Lo cierto es que quien habló en un vivo en redes sociales, fue Christian Camillieri, alias "el Volador", jefe de la barra del Lobo: "Quiero felicitar a toda la gente de la Ciudad de La Plata, la verdad que se vivió un clásico lindo, en paz, como debe y tiene que ser, porque nosotros tenemos que enmarcar a nuestra Ciudad, dejarla allá arriba, porque los medios de afuera, tanto como los locales, ven que salga todo bien".

A su vez, aseguró que "los responsables que salga todo bien somos nosotros, obviamente. Estoy contento porque por lo menos empatamos, no perdimos. Seguimos de racha, ya son 5 añitos que no nos ganan".

Por otra parte, en un video de 12 minutos aproximados de duración, pidió disculpas a aquellos hinchas de Romerense que fueron confundidos con simpatizantes de Estudiantes y donde hubo corridas y piedrazos: "A los chicos de Romerense pedirle disculpas por un lado y por el otro lado, muchachos recibieron lo que estaban buscando. Los videos que han bajado, corriéndonos a nosotros...sin subestimar a los pibes, la verdad que es imposible cuando nosotros éramos 250 tipos cuando ellos eran 10, 20... imposible que te corran".

"Los otros muchachos juegan con la noticia, `hay corrieron, corrieron´. Por empezar, mas a tu beneficio. Si me corrió Romerense, me podrían correr ellos tranquilamente. No quisieron aceptar los 50 contra 50", agregó.

Por otra parte, hizo referencia a Nicolás Tobar: "Nene, te conozco desde que ibas a la escuela a San Antonio con mi pibe y ahora no se que querés hacerte, ¿el barrabrava feroz?. Por empezar, sos un maleducado porque vos no le hacés caso a tu viejo, una persona piola. De tu tío no puedo decir lo mismo, porque está zarpado en ortiva". Cuando vos vayas en cana por ser sobrino de tu tío, ¿sabés cómo la vas a pasar?.

En esta misma línea manifestó: "Después si tanto decís que bancan, que bancan, mandale cumbia. 50 contra 50, cuando vos quieras, 10 contra 10 ó 5 contra 5. Lo que vos quieras".

Por último, "el Volador" resaltó: "Yo me considero gente de bien, porque no ando en nada raro. Es más, siempre me quieren buscar algo pero no encuentran nada".