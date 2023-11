Un triunfazo para seguir en carrera en su sueño de Libertadores

Estudiantes se trajo de Santiago del Estero un triunfo de esos que valen oro. Derrotó 1-0 a Central Córdoba y por eso sigue con chances de meterse en la Copa Libertadores a través de la tabla Anual y, como si fuera poco, tiene con expectativas de meterse en los cuartos de final de la Copa de la Liga.

El equipo claramente está en la curva ascendente en el tramo final de la temporada. Juega mejor, gana y por eso el repunte. Sin dudas que también es tiempo para lamentarse por lo puntos perdidos, porque desde lo futbolístico tiene argumentos como para estar en la conversación, pero fue tanta la ventaja que dio en varias fechas que depende de muchas combinaciones para jugar por el título en este torneo.

LEA TAMBIÉN Segundo partido consecutivo donde la presencia de Carrillo resultó esencial para la alegría

El partido lo justificó en el primer tiempo, con el manejo total de la pelota. Tuvo el dominio de las acciones casi en los 45 minutos. Bien en defensa, con un Corcho Rodríguez preciso en sus pases y con Benjamín Rollheiser como el jugador capaz de romper el molde y la velocidad del partido. No hay en el plantel otro jugador de esas características pese a sus intermitencias.

El Pincha fue más, con ese manejo y las subidas de Axel Atum y Godoy por derecha y la de Franco Zapiola y Gastón Benedetti por la izquierda. Ni siquiera el mal arbitraje de Fernando Espinoza, que estuvo obsesionado con los jugadores y el banco de suplentes visitante, lo pudo frenar. Amonestó a Rollheiser en la primera jugada e hizo lo mismo con el arquero Andújar. Luego expulsó al ayudante de campo del entrenador visitante. Todo en un puñado de minutos. Incluso por observar algún gesto del arquero para expulsarlo se entrometió en una jugada de contragolpe.

Pero más allá de eso no sorprendió que a los 35 minutos Guido Carrillo llegara al gol. La empezó el Corcho con un gran pase por la derecha, no la pudo agarrar bien Zapiola y en la segunda jugada Rollheiser le dejó un centro entre los marcadores que el delantero no perdonó de cabeza. Le rompió el arco a Mansilla y puso arriba a su equipo. También puso justicia en el partido porque el Pincha había sido el más prolijo y decidido para ganarlo.

En el segundo tiempo Eduardo Domínguez equivocó los cambios y su equipo lo sufrió

En el segundo tiempo las cosas cambiaron y mucho tuvo que ver una decisión de Eduardo Domínguez: afuera el pibe Atum para que ingrese Ezequiel Muñoz, defender con tres centrales y aprovechar la contra por los laterales. Ese cambio, sumado el ingreso del Pulga Rodríguez, dejó a Estudiantes sin pelota, sin control y metido demasiado en su campo. Así como muchas veces desde el banco acertó, ayer el DT se equivocó.

El Pulga Rodríguez, que tiene un récord especial enfrentando al Pincha, casi empata a los 8 minutos y diez minutos después mediante un tiro libre. A esa altura del partido pagaba dos con cincuenta el gol del exColón y Gimnasia.

El partido se quebró. El Ferroviario fue a buscar el empate con mucha gente en ofensiva. Defendió con lo que pudo y los últimos 20 minutos fueron un ping pong de oportunidades de un lado y otro. El colombiano Ranguel casi empata de cabeza dos veces y en el minuto final otro ingresado, Federico Jourdan, tuvo una chance clarísima ingresando por la izquierda. Su remate rozó el palo derecho de Andújar.

Estudiantes también pudo aumentar. Dos veces Mauro Méndez se chocó con el arquero local, Zapiola definió suave y Carrillo, antes de irse, le pifió a la pelota adentro del área tras un centro de Godoy desde la derecha. Dejó con vida a Central Córdoba y por eso sufrió cada uno de los cinco minutos (y varios segundos más) que adicionó Espinoza.

Pero ganó y de alguna manera se pude decir que fue justo. Trepó en las dos tablas y en la que más le interesa quedó por encima de Central. A falta de que jueguen todos está en repechaje sin contar que algún cupo se podría liberar. Buen de fin de año, con una recuperación futbolística y expectativas en las dos o tres fechas que le restan. Estudiantes sueña en tres frentes.

INFORMES DESDE SANTIAGO DEL ESTERO (Informe de Alfredo Teruggi)

