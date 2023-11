La obra del camino Rivadavia, un peligro entre Ensenada y La Plata

Con una extensión de unos cinco kilómetros entre Villa Catella y las primeras manzanas urbanizadas de la ciudad de Ensenada, el camino Rivadavia es parte de la Ruta Provincial 13 y una de las vías de comunicación más importantes que tiene con La Plata. La traza está en obra y su estado representa un enorme peligro para quienes circulan por el lugar. Tanto que ayer se registraron dos incidentes viales, uno de ellos de consecuencias trágicas.

De acuerdo a lo que pudo saber este diario de fuentes oficiales, el accidente más grave tuvo lugar a la altura de la planta Hidráulica, donde un Chevrolet Corsa gris se despistó, volcó y provocó la muerte de su conductor.

Las fuentes lo identificaron como Walter “Pajarito” Simiand, de 42 años, quien se desempeñaba como remisero, repartidor de pizzas y a veces cumplía labores en una carnicería.

“Era muy conocido en Ensenada”, agregaron los voceros, que también hicieron saber del impacto que provocó la noticia en esa ciudad.

Ahora, los por qué del evento dañoso son materia de análisis pericial.

Si bien no se descarta una falla humana, se sabe que el estado de la arteria es preocupante.

Es que a los defectos propios que presenta, como los innumerables pozos que ya parecen ollas, los desniveles y banquinas destruidas, se le suma las dificultades que acarrea las tareas de remodelación en curso, con desvíos y terraplenes.

“Es un peligro, sobre todo de noche y más cuando llueve, porque no sabés dónde metés la rueda”, expresó un vecino a este diario.

Precisamente, un vocero calificado aclaró que, si bien la remodelación no está frenada, los tiempos de obra no son los pretendidos, al punto que prácticamente no se ve movimiento de maquinaria vial -o de operarios- desde hace unas semanas.

El camino Rivadavia será ensanchado a dos manos convirtiéndose en una autovía de cuatro carriles con la construcción de un separador central.

La causa por la muerte de Simiand quedó a cargo de la UFI Nº 12 de La Plata, que conduce Fernando Padovan, que requirió un relevamiento de cámaras y testigos, al margen de las tareas propias de los expertos de Policía Científica.

Cabe destacar que con este hecho suman 68 las víctimas fatales en lo que va del año en la Región por incidentes de tránsito.

AL BORDE DE LA MUERTE

En tanto, sobre el Camino Rivadavia y, casi a la misma altura, en horas tempranas de ayer hubo otro accidente, que terminó con un auto metido en un zanjón y con agua que tapó gran parte de la unidad.

Se supo que el conductor, de 21 años, tuvo que ser auxiliado para poder salir del habitáculo y que sufrió una herida cortante en una de sus manos, aunque sin mayores riesgos.

El coche que cayó en un zanjón paralelo al camino. Hubo un herido / Web