Ya es difícil encontrar una cochera para que el auto no duerma afuera

No hay lugares disponibles para alquileres mensuales en las cocheras de la ciudad / Demian Alday

Guardar el auto en un garaje se ha convertido casi en una misión imposible. La demanda de cocheras creció muchísimo sobre todo en el Casco Urbano, transformándose hasta en una oportunidad de negocio para quienes disponen de un espacio que pueda albergar un estacionamiento ó teniendo uno en un edificio no lo utilizan y deciden alquilarlo.

En el Centro de la Ciudad, donde encontrar un lugar para estacionar en la calle se complica, funcionan muy bien las cocheras que además ofrecen el servicio de estacionamiento por hora, medio día o jornada completa.

Lo cierto es que en todas sus formas, conseguir un sitio fijo de guardado del vehículo es muy codiciado y hasta hay listas de espera.

“Aunque aumentemos los precios, la gente sigue alquilando igual. Los automovilistas no quieren arriesgarse a que le roben o dañen el vehículo, sobre todo cuando estaban de moda los `quemacoches´”, comentó el dueño de una cochera de la zona de la Terminal de Micros.

Respecto a los valores de alquileres mensuales de cocheras, según una recorrida que realizó este diario, los valores van de los 9 mil a los 19 mil pesos, dependiendo el barrio y las características del lugar de estacionamiento.

En la zona de 10 y 59, una cochera con toldo de media sombra, de alquiler particular dentro de un edificio de departamentos, tiene un valor actual de 19 mil pesos por mes.

AUMENTO

Cerca de ese lugar, en una cochera privada techada cercana a Plaza San Martín, el valor mensual está 16 mil pesos hasta diciembre, donde pasará a costar 23 mil pesos.

“Desde octubre que no actualizábamos valores y no podemos atrasarnos tanto”, dijo el encargado del lugar.

Quienes viven más alejados del centro de la Ciudad consiguen mejores precios por este servicio.

En Barrio Norte, por ejemplo, una cochera particular sin techar en un edificio de departamentos ronda los 10 mil pesos mensuales.

CUARENTA LITROS DE NAFTA

En la zona de Barrio Hipódromo, una cochera techada ronda los 9 mil pesos mensuales. “Yo siempre cobré lo que cuestan 40 litros de nafta y actualizo en valor cada seis meses”, relató el dueño del predio. “Ese precio estoy cobrando desde mitad de año y ahora en diciembre, cuando la gente cobra el aguinaldo, actualizo la cuota tomando como referencia esa variable”, agregó el hombre que dispone de diez espacios para guardar coches y desde hace años tiene todo ocupado.

POR HORA

En cuanto a los precios que se manejan para los estacionamientos por hora, también la zona tiene mucha influencia.

En pleno Centro, la hora de estacionamiento para autos cuesta 800 pesos, mientras que el medio día tiene un valor de 3.100 pesos y la estadía 4.400 pesos. Para una camioneta, los montos pasan a ser 1.000, 3.800 y 5.200 respectivamente.

En un barrio más alejado del Microcentro, guardar el auto bajo techo durante una hora cuesta 650 pesos y la estadía 3.250 pesos. Para las camionetas esos valores se transforman en 850 pesos y 4.250 pesos.

En este tipo de cocheras, los valores de los alquileres por hora y día por ahora no se van a modificar hasta entrado el verano, ya que la demanda se reduce mucho en esa época. “Empieza enero y ya no tenemos tanta clientela diaria, por lo que no podemos subir los precios. Sí vamos a aumentar para quienes contratan el servicio mensual”, indicaron.