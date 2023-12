Polémica por la custodia de Alberto Fernández

el ex presidente defendió el decreto y cargó contra bullrich/archivo

El ex presidente Alberto Fernández anunció ayer que suspendió el viaje al exterior que tenía previsto realizar a España y Italia, ya que no quiere “ser acusado de abusar de privilegios que nunca” pidió, al cuestionar a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por difundir y luego borrar una publicación en la que hacía referencia a la supuesta derogación del decreto sobre la custodia de los ex mandatarios, la que consideró una “operación de prensa”.

La polémica se generó a partir de que se conociera el decreto de Fernández por el cual la custodia de los ex presidentes iba a quedar en manos de la Casa Militar. También se ampliaba a las actividades que realizaran en el exterior del país.

“En el día de ayer, la ministra de Seguridad difundió un tweet en el que informaba la derogación de un decreto firmado por mí y aclarando que iba a poner el fin al gasto que representa que un ex presidente cuente con custodia cuando se desplaza al exterior. Para mi sorpresa, el tweet ha sido borrado de la cuenta de la ministra de Seguridad y la copia del decreto estaba firmado por Bullrich, quien solo puede firmar resoluciones ministeriales. Los decretos deben ser rubricados por el Presidente”, explicó. En esa línea, Fernández consideró que se trató del “inicio de una operación de prensa”.

Luego, explicó que el decreto 735/23 en cuestión que suscribió horas antes de dejar el mandato “solo puso la dependencia funcional del servicio de custodias de los ex presidentes y vicepresidentes en la Órbita de la Casa Militar y la Secretaria General, organismos que siempre tuvieron la función de custodia del Presidente en ejercicio”.

“Ello obedeció a que es público y notorio que la ministra de Seguridad y algunos de sus dirigentes más cercanos, están sospechados de haber ejercido una persecución política en el pasado”, añadió el ex mandatario.

Para el ex presidente es claro que “no hay garantía alguna de imparcialidad en el manejo de la custodia de los ex mandatarios opositores”.

Fernández aclaró luego que no está en su “ánimo” radicarse fuera de Argentina “ni tener residencia en otro país” y explicó que el motivo de su viaje previsto era “lograr tranquilidad junto a mi familia después de cuatro años muy difíciles, recuperar afectos y llevar adelante algunas actividades académicas en España”.

Bullrich había publicado una foto del decreto firmado por Alberto Fernández junto con otra publicación de una supuesta norma que lo derogaba: “Se terminan los privilegios de la clase política”, publicó.

Pero luego borró el posteo y por lo que trascendió, el decreto sigue vigente.