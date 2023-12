FOTOS Y VIDEOS.- En Australia y Nueva Zelanda ya es 2024: así recibieron el nuevo año

Australianos y neozelandeses ya recibieron el 2024 y los hicieron con fuegos artificiales. Así se convirtieron en las primeras naciones en dar la bienvenida a 2024.

Se esperaba que la lluvia remita en la ciudad más grande de Nueva Zelanda, Auckland, pasada la medianoche, por eso no impidió que la pirotecnia iluminara la estructura más alta del país, la Torre Sky, como pieza central del espectáculo anual de luces.

🇳🇿 An hour ago at 11am Irish time, Auckland became the first major city to welcome in the New Year!



The New Zealand city’s Sky Tower lit up with its annual fireworks display to see in 2024 🎆



Next up is Sydney, Australia 🇦🇺 at 1pm Irish time, which promises to be HUGE. pic.twitter.com/Xgc3eQq2Jt