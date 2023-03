La tarjeta ya no pasa: piden suba en límites de compra

En una economía donde los precios y costos suben sin límite, lo único que parece mantenerse estable es el tope de compra de las tarjetas de crédito, que termina perjudicando a consumidores y a comerciantes.

Desde hace varios meses en los negocios de la Ciudad registran cada vez más seguido los inconvenientes que tienen los clientes a la hora de efectuar pagos, ya sea en una sola cuota o varias, lo que termina repercutiendo en la merma de operaciones y caída del consumo.

Algunos referentes de los comerciantes platenses observaron que esta problemática se potenció en el inicio de clases, donde muchas familias hicieron compras importantes de uniformes, útiles escolares y zapatillas. A la hora de pretender hacer un gasto extra, los pagos con tarjeta se complicaban por haber superado los límites.

“Es un problemón. Ya hemos mandado notas al Banco Provincia y vamos a reforzarla con otra nota, desde el Instituto de Formación y Promoción del Comercio”, anticipó Martín Bizet, director del Instituto y presidente de la Cámara de Comercio de City Bell.

Herramienta obsoleta

En ese sentido, Bizet explicó que “registramos 2 o 3 rechazos por fondos insuficientes por día. Hoy tendríamos que tener limites arriba de 600 mil pesos y el límite promedio actual es de 150 mil pesos cuando los precios de los bienes de uso que no son de primera necesidad están por las nubes, no se puede comprar una heladera con la tarjeta de crédito. Y si ese problema se profundiza la tarjeta va a pasar a ser una herramienta de compra y financiación obsoleta”.

Para este referente del comercio de La Plata, los bancos deben modificar los topes: “Es muy difícil trabajar a nivel comercial si los bancos no se ponen a tiro con la actualización de los límites de compra. La tarjeta es para los comerciantes, para que quien compra pueda acceder a los bienes de uso. Es una herramienta para que el cliente acceda al comercio. Es una discusión entre tres, no sólo del cliente y el banco. Nosotros pagamos los costos de la tarjeta de crédito, que son altísimos. Yo mantengo la tarjeta de crédito como comerciante y si la gente no puede usarla y comprar, no me sirve”, enfatizó Bizet.

En la misma línea, Martín Ranea, presidente Asociación Amigos de Calle 12 reflejó lo que ese sector comercial de la Ciudad está experimentando con esta problemática. “Todos los días en los comercios hay un promedio de 4 rechazos por falta de fondos. Los bancos no suben los topes ni por compra en un solo pago ni financiado. La tarjeta es crédito, es la posibilidad de gastar a futuro y con esta inflación la gente compra alimentos, entonces cuando quiere adquirir un producto, como por ejemplo un electrodoméstico, se les terminó el cupo”.

Se limita el crédito

Por su parte, Diego Piancazzo gerente de la Cámara de Comercio de La Plata comentó que “esto viene afectando desde el año pasado, que empezamos a tener quejas de los comerciantes. Porque en una inflación del ciento por ciento anual promedio, donde hay productos que aumentan un 120 o 130 por ciento, no se ve que haya un incremento de los límites de crédito. El límite de compra financiado está muy bajo, porque se suman compras en cuotas y cuando se quiere comprar un electrodoméstico no alcanza”.

En esa línea, añadió que “el único crédito posible hoy, real, accesible y relativamente económico, son las compras con tarjetas de crédito. Y si esa financiación se limita se cae una opción importante del comercio. Pasa también con quienes compran materiales de construcción que no pueden acceder a créditos del sector. Terminan financiando valores muy altos con las tarjetas y después no pueden hacer otras compras”.

El gerente de un banco privado de la zona céntrica de la Ciudad analizó que “hay una situación de desproporción entre los límites de compra y los precios. Hay tarjetas que financian, por ejemplo, el equivalente a un sueldo o dos. Eso puede generar 250 mil pesos o medio millón mensual. Pero esa persona puede comprar un electrodoméstico y si lo hace en un pago ya se queda con poco o nada de margen”, indicó.

Si bien la estrategia de comprar en cuotas favorece las chances de consumo y aleja de ese tope, el directivo analizó que “hay bancos que no hacen mucho esfuerzo por levantar el límite y eso también tiene que ver con que hay mucha gente endeudada, en casos, con varias tarjetas. Eso se ve cuando alguien pide más margen para comprar”.

Bizet coincidió con esa explicación: “Lamentablemente, en La Plata los sueldos quedaron muy bajos y los bancos no asumen el riesgo de financiamiento. Las tarjetas no están acompañando esta locura de la economía argentina y pueden dejar de ser valiosas. Las promociones de los bancos ya no son tan exitosas como antes, eso se ve también. Es muy difícil trabajar a nivel comercial en una sociedad que está con recesión”, finalizó el comerciante.

Análisis financiero

Si bien la mayoría de las entidades financieras aseguran que actualizan los límites de las tarjetas de forma permanente, en algunos casos sólo se terminan de activar cuando el cliente lo solicita.

En general, las actualizaciones periódicas se realizan en base a las estimaciones de la evolución de los ingresos, para que la oferta de cupo quede alineada con los haberes del titular.

En esa línea, cada banco suele tener su mecanismo para la solicitud de la ampliación del límite de la tarjeta de crédito. En la mayoría de los casos se accede a esa gestión por vía telefónica, home banking, mandando un mail a la sucursal de origen, o de manera presencial.

Tras esa solicitud, las entidades analizan cada caso a partir de la situación crediticia del cliente. Se verifican si el consumidor tiene saldo deudor, si sacó préstamos y los pagó, o si cancela el resumen de la tarjeta a tiempo. También se evalúa que el cliente posea un ingreso estable.

Si se consigue elevar el tope de crédito de la tarjeta, se podrá disponer de una mayor capacidad de compra pero, si no se tiene un buen control y los gastos superan ampliamente la capacidad de ingresos, puede haber un sobre endeudamiento.