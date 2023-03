Contundente apoyo de los jueces federales a la Corte

Con el juicio político a la Corte Suprema como telón de fondo y con fuertes reclamos al Gobierno para que cubra las vacantes en los tribunales de Santa Fe, en medio del drama narco que se ensaña con Rosario, los miembros del máximo tribunal de justicia recibieron ayer un contundente respaldo de los presidentes de las cámaras federales de todo el país.

Fue en la sala de audiencias de la Corte, donde su presidente, Horacio Rosatti; el vicepresidente Carlos Rosenkrantz; el ministro decano, Juan Carlos Maqueda, y el ministro Ricardo Lorenzetti, mantuvieron un encuentro con los 28 integrantes de la Junta de Presidentes de Cámaras Federales y Nacionales, que se encarga de recoger las inquietudes de los magistrados y transmitirlos al alto tribunal. Además de ser un vivo testimonio del despliegue territorial del Poder Judicial en todas las jurisdicciones.

En ese marco, se reiteraron las críticas al Gobierno, el Senado y al Consejo de la Magistratura por la demora en la cobertura de vacancias en los tribunales. También se abordaron cuestiones como la necesidad de actualizar el mapa judicial, habilitar nuevos juzgados federales, mejorar la infraestructura, actualizar los gastos de funcionamiento, integrar las plantas de personal de los juzgados y las demoras en el otorgamiento de jubilaciones a jueces y juezas, según consignó el sitio oficial de la Corte.

Sobre todo, se hizo hincapié en la jurisdicción de Santa Fe, a merced de los narcos. Se habló de la necesidad de brindar seguridad física a jueces y fiscales y de la urgencia por que se cubran lugares en los tribunales orales federales, juzgados federales y fiscalías.

La cobertura de vacantes en el Poder Judicial constituye hoy más del 30% de los cargos de magistrados federales en todo el país. Incluso, falta designar un tercio de los jueces electorales que son los que este año deberán controlar los comicios presidenciales.

Muchos de estos cargos siguen vacantes porque el Consejo de la Magistratura (el encargado de designar a los jueces) está paralizado y no se reúne desde hace un año. En otros casos, ya se hicieron los concursos y se elevaron ternas de postulantes al Poder Ejecutivo, pero tampoco avanzan por decisión del Presidente, Alberto Fernández, que es quien debe elegir un nombre de esa terna y enviarlo al Senado.

También se da el caso de aquellas vacantes para las que ya están los postulantes y fueron enviados al Senado, pero el cuerpo presidido por Cristina Kirchner no las aprueba y no pueden asumir. O se enviaron al Senado los pliegos, pero el Presidente los retiró y no volvió a reenviarlos.

Pero donde la cobertura de los tribunales resulta más acuciante es en Rosario, como advirtió el presidente de la Cámara Federal de esa ciudad, Aníbal Pineda, que además pidió por la seguridad de los jueces.

Sobre todo después de que se conocieran las amenazas recibidas por el juez federal de la localidad santafesina de Venado Tuerto.

Se subrayó que el gobierno nacional demora la designación del 20 por ciento de los jueces federales de la provincia, en tanto continúa vacante el 25% de los cargos de fiscales federales.

Todo mientras en Santa Fe recrudecen las intimidaciones de los narcos a jueces, fiscales, legisladores, intendentes y periodistas. Un cuadro de situación que, según admitieron fuentes oficiales, en las últimas semanas llevó al Gobierno a acelerar los trámites para designar los magistrados que faltan.

La Junta de Presidentes de Cámaras Federales y Nacionales exigió celeridad en ese sentido en la reunión de ayer, donde, además de enviar su apoyo a la Corte, reeligió a Javier María Leal de Ibarra, de la Cámara de Comodoro Rivadavia, como titular de ese cuerpo.