Berni le respondió a Aníbal Fernández: "Con la provincia de Buenos Aires no se jode"

Después que el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, anunciara el envío de gendarmes a la provincia de Buenos Aires otra vez volvió la tensión de uno y otro lado de la General Paz. En Gobernación claramente no cayó bien porque, según el propio gobernador Axel Kicillof dijo, se enteró por los diarios que se iban a instalar cinco bases. Algo que a simple vista no contaba con una planificación conjunta con la Provincia.

Ahora el que habló al respecto fue el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien le apuntó a su par de Nación, por quien dijo tener afecto pero aseguró que esta "resentido". En una entrevista con el diario La Nación, Berni atribuye ese sentimiento a la derrota en los comicios que lo llevaron como candidato a gobernador y en los que terminó perdiendo con María Eugenia Vidal. "Nosotros le decíamos `Aníbal, vas a ganar la interna y nos vas a hacer perder la provincia de Buenos Aires`. En esa soberbia que lo caracteriza no quiso escuchar", señaló. El resultado ya se conoce: "Perdió con quien en ese momento era una desconocida para la Provincia (por Vidal), y no fue el espacio político porque el candidato a Presidente sacó más de 400 mil votos de diferencia. A partir de ahí, Aníbal está muy enojado con la provincia de Buenos Aires, está resentido. Y no se puede gestionar con rencor".

Berni definió al actual ministro de Seguridad de Nación como "una persona a la cual todos los que tenemos mucha trayectoria en el peronismo lo queremos lo respetamos", aunque "Aníbal es Aníbal. Está peleado con todos, está peleado con él mismo" y "su vida política tuvo un antes y después de que perdió las elecciones en la provincia de Buenos Aires".

Es ese estado de resentimiento y enojo, según Berni, lo que lo llevó a tener un cortocircuito con Kicillof al punto de decirle que "está mirando otro canal". "Entiendo que lo hizo sin querer, pero contestar lo que contestó al Gobernador me parece totalmente desubicado. En cualquier país civilizado ya estaría interpelado, porque no le faltó el respeto al Gobernador, le faltó el respeto a los bonaerenses", aseguró. Y agregó: "Con la provincia de Buenos Aires no se jode. Aníbal Fernández con la provincia de Buenos Aires no se jode".

En otro pasaje de la entrevista recordó lo que fue la actuación de Sabina Frederic a nivel nacional, reiteró que desde el inicio mismo de la gestión solicitaron el envío de gendarmes a territorio bonaerense y aseguró que sin coordinación entre Nación y Provincia la llegada de las fuerzas federales para reforzar la seguridad "lo único que garantiza es un fracaso".