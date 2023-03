Balbo y Estudiantes, una relación rota: en las próximas horas dejaría su cargo

Las que vienen serán horas, por lo menos, complicadas para Abel Balbo, el entrenador de Estudiantes que muy difícilmente siga en su cargo. La derrota de anoche dejó en evidencia problemas de conducción, nula relación con los jugadores y un malestar con los hinchas cada vez más notorio. La dirigencia le va a pedir su renuncia.

En la previa del partido contra Unión, en Santa Fe, pateó el tablero y decidió dejar en el banco a los cuatro jugadores experimentados. El más sorpresivo fue Mariano Andújar, el arquero y capitán. Una señal que el DT se jugaba su última carta.

Puso todas las fichas que le quedaban en un número y salió otro. Además del mal funcionamiento (otra vez) del equipo se le sumó la apatía de los jugadores y el fastidio dirigencial.

El entrenador completó el partido sin dar indicaciones, como resignado, y luego de suspender la conferencia de prensa fue el primero en abandonar el vestuario, en dirección al ómnibus que traslado al plantel. Ocupó el primer asiento del micro de dos pisos, corrió la cortina para evitar las miradas del periodismo apostado en la zona, y pocos minutos después se reunió con el presidente del club Martín Gorostegui, quien estuvo acompañado por Pascual Caiella, Marcos Angeleri y Luis Álvarez Gelvez, miembros de la Comisión Directiva, y Diego Ronderos, del departamento de fútbol.

Tras la breve reunión, que no pasó de los 10 minutos, el micro comenzó a ser ocupado por los jugadores que no se manifestaron, excepto Santiago Ascacibar, quien dijo que lo conversado por el plantel con el técnico “son cosas que quedan en el vestuario”, y al pedírsele información sobre la continuidad, o no, del entrenador, contestó: “Andá a preguntarle a Balbo”.

El presidente Gorostegui, uno de sus vice, Caiella, y los componentes del departamento de fútbol Ronderos-Angeleri, volvieron al vestuario, donde continuaron analizando un cuadro de situación sobre el cual, por teléfono, se transmitió al resto de la dirigencia, entre ellos Juan Sebastián Verón, el vicepresidente y hombre clave en el manejo del fútbol que no viajó a Santa Fe. Será él quien termine de definir una historia que tiene final anunciado: la salida del DT.

“Lo que se habló con el DT queda en el vestuario. ¿Si sigue? Andá a preguntarle a Balbo” (Ascacibar)

Cada uno de los involucrados, al margen de los futbolistas, guardó silencio sobre el tema, saliendo del paso con respuestas breves, todas encaminadas a un nuevo capítulo que se escribiría hoy en el marco de una reunión entre las partes, pactada mientras el equipo tendrá el fin de semana libre en la previa de una semana en la que deberá diagramar el partido del fin de semana contra Huracán.

Todo lo expuesto permitió, en principio, una serie de especulaciones, entre las que sobre la medianoche ganó terreno la siguiente: lejos de poner a disposición la renuncia, Balbo habría planteado su permanencia en el cargo, con lo cual le habría trasladado a los directivos la decisión de un vínculo cuyo futuro seguramente quedará establecido hoy en una reunión cumbre.

LOS SIETE PARTIDOS DEL CICLO

El Pincha cayó 2-1 de local frente a Tigre, igualó 1-1 como visitante de Arsenal, perdió 2-0 ante Lanús en UNO, le ganó 1-0 a Godoy Cruz en Mendoza, igualó 1-1 contra sarmiento en su cancha y perdió 2-0 con Unión en Santa Fe. A esta lista de tres derrotas, dos empates y un triunfo, hay que agregarle el triunfo por 3-0 sobre Independiente de Chivilcoy por la Copa Argentina, en Quilmes.

Siete partidos completó en su momento, temporada 2017, Gustavo Matosas, el argentino nacionalizado uruguayo, que dejó el cargo de entrenador de Estudiantes después de una gestión que incluyó tres fechas del certamen argentino y cuatro de la Copa Sudamericana, con tres victorias, un empate y tres derrotas. La renuncia fue presentada luego de la caída, con eliminación en octavos de final de la Copa Sudamericana, frente a Nacional de Paraguay.

Balbo fue un generador de optimismo desde que se hizo cargo del plantel de Estudiantes, adelantando un protagonismo central en cada uno de los frentes por atender: Liga Profesional, Copa Argentina y Copa Sudamericana, pero a esta altura de la temporada ni siquiera ha podido desarrollar un equipo base, con señales difíciles de interpretar en la visita a Unión, donde el arquero/capitán fue desplazado al banco de los suplentes, igual que jugadores contratados para darle un salto de calidad a la formación.

A propósito de la capitanía, en Santa Fe ocurrió algo inaudito, porque la cinta que venía portando Andújar, la lució Santiago Ascacibar, quien se la entregó a Pablo Piatti cuando entró por Muñoz en el segundo tiempo, y terminó en el brazo de Mauro Boselli, cuando Balbo dispuso su ingreso, junto a José Sosa, después que el Pincha quedara dos goles abajo en el estadio 15 de Abril.

Estudiantes, en la próxima fecha, será local de Huracán, y una semana después tendrá que ir a 60 y 118 para cruzarse con Gimnasia.