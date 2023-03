Noche fatal: el Pincha fue un desconcierto y el ciclo de Balbo quedó nocaut

Enviado especial a Santa Fe

A todo o nada. Esa fue la apuesta de Abel Balbo para la visita de los suyos a Unión en el 15 de Abril ayer por la noche. Y cuando se hace una apuesta así, no hay grises. El resultado es un extremo u otro. Fue nada para el entrenador y nada para Estudiantes, que perdió con el Tatengue 2 a 0, profundizó su pésimo momento y sumó sólo dudas en cuanto a la continuidad de un DT que muestra tantas inseguridades como el once que pone fecha a fecha. Piris y Machuca, los goles para un equipo de Gustavo Munúa que consiguió lo que el Pincha necesitaba, aire.

Desde horas antes al encuentro, la inclusión de Daniel Sappa sorprendió a propios y ajenos. Pero no por Pepi en sí, sino por el nombre que dejaba el once. Por primera vez en su historia en el club, a Mariano Andújar le tocaba observar un partido desde el banco de suplentes producto del bajo rendimiento. Totalmente inédito, más allá de algunas oportunidades brindadas a Pourtau en su momento.

Sin embargo, eso no fue lo único que tocó Balbo, ya que le dio titularidad a Ezequiel Muñoz, a quien esperó por mucho tiempo, y también a Matías Godoy y Mauro Méndez. Estos últimos dos por encima de nombres como Franco Zapiola, Pablo Piatti y nada más ni nada menos que Mauro Boselli. Todos indicios del momento de un equipo que no se encuentra y de un cuerpo técnico que ayer lo necesitaba como nunca.

Lo cierto es que en la primera etapa, pese a las intenciones, no se modificó demasiado lo que se venía mostrando. El Pincha tuvo un poco más de movilidad en el frente de ataque, pero le faltó claridad y precisión para inquietar a Santiago Mele y a todo el público del Tatengue, nervioso desde el minuto cero.

En cuanto a la faceta defensiva, no hubo demasiados sobresaltos, lo que explica el presente de quienes se vieron las caras ayer en el 15 de Abril. No obstante, las pocas veces que llamaron a aparecer a Sappa, ninguna con claridad, el golero respondió bien.

Así, lentamente naufragó hacia el olvido un primer tiempo en el que ambos expusieron tanto sus urgencias y necesidades como las faltas de argumentos para romper el cero en el arco contrario. Razones suficientes para argumentar sus respectivas posiciones en la tabla de la Liga Profesional. Los dos quisieron. Los dos intentaron. Ninguno pudo.

Para el complemento, y ya con el triunfo como el único resultado aceptable, Balbo mandó a la cancha a Piatti por Muñoz, con lo cual rompió la línea de cinco defensores. Corcho se ubicó como primer central, con Lollo como segundo, Asacacibar como volante de corte, por delante de él Godoy, Rollheiser, Zuqui y el mencionado Piatti, y Méndez como único punta. Sin embargo, fue Unión que pegó para el desahogo local y la profunda preocupación visitante.

Tras un córner desde la derecha, una gran tapada de Sappa y una serie de rebotes, Oscar Piris puso el 1 a 0. Una daga para el Pincha, que empezaba a armarse de otra forma para buscar otra cosa y que ahora veía desvanecerse la chance de ponerse al frente.

Tras ese golpe, uno más a una mandíbula que ya venía mostrando fragilidad en las fechas anteriores, una nueva variante: Mateo Pellegrino a la cancha por Matías Godoy y a buscar un empate salvador.

Con otra fisionomía, los de Balbo estuvieron cerca con un remate de zurda de Ascacibar luego de una pelota bajada por el juvenil ex Vélez. Y no hubo no demasiado más. El nervio del público local se trasladó a un Estudiantes que perdió muchísima de la poca precisión que tuvo y que fue arriesgando y dejando más espacios para lo que luego llegaría.

El ciclo de Balbo quedó nocaut pero recién hoy será tratado en CD, con Verón presente

Imanol Machuca, un problema al que el Pincha no le encontró solución durante toda la noche, escaló por el sector izquierdo de la defensa visitante, el cual todos saben el más vulnerable del León. Y ya en la puerta del área, amagó una y dos veces para definir pegado al palo de un Sappa que nada pudo hacer. Unión, que no había ganado en el torneo y que llegaba con su técnico en la cuerda floja, liquidaba un partido con más de 20 minutos por jugar aún y trasladaba todos sus problemas al banco de enfrente.

Ni los ingresos de José Sosa y Mauro Boselli, más espasmos que algo premeditado, le dieron algo a un Estudiantes que fue un desconcierto total y que se mostró abatido desde aquella primera conquista de Piris, algo de vida. Tampoco Eros Mancuso renovó aires tras entrar por Leo Godoy, extenuado en su vuelta.

Lo cierto es que el Pincha trasladó las dudas de la previa al verde césped, donde una vez más no mostró una idea de juego clara. Por el contrario, fue un desconcierto total, en el cual ni siquiera pudo mostrar atisbos individuales.

Estudiantes careció de sustancia, cayó en Santa Fe y a dos semanas del clásico, es todo incertidumbre.