Hipopótamo, monos, pumas y más, los animales que "resisten" en el ex Zoo de La Plata: piden traslado a santuarios

El grupo de proteccionistas de La Plata nucleado en la ONG "Protección Legal de los Animales", reclamó por el traslado de cientos de ejemplares de distintas especies que "resisten" en el Bioparque (ex zoológico) de La Plata y que están en condiciones de ser reubicados en lugares más propicios para su sobrevivencia tras varios años de cautiverio. Según denunciaron, "los traslados se interrumpieron hace más de cuatro años".

Según detalló la organización, en el predio del Bosque "más de 130 flamencos entre machos y hembras se encuentran sin destino; 37 ciervos axis entre machos y hembras, algunas preñadas otras con crías, se siguen reproduciendo sin control; y distintas especies de monos están expuestos en jaulas".

Y añadieron que "hoy se sigue observando al chimpancé Tomy, ya muy viejo, tras el vidrial y enrejado que lo contiene; el hipopótamo Hipólito se encuentra solo en un doble recinto el que debe ser acondicionado de manera permanente; dos pumas (madre e hija) siguen en la fosa, su histórico recinto y única imagen que pueden ver, las altas paredes de cemento que las contienen; como así la yaguareté Luna, cóndores, pecarí, osos meleros y otros cientos de animales que son albergados" en el Bioparque.

Los activistas argumentaron su planteo "en los lamentables hechos que se vivieron en los últimos años en el Bioparque, desde animales muertos por ataque de jauría de perros, robo reiterado de los monos titi, invasión de extraños al lugar con fines de robo o daño como el último caso donde un ejemplar de pecarí resulto herido a la luz del día y sin control".

Para los proteccionistas, "el predio nunca dejó de albergar animales" y "no se están cumpliendo medidas de seguridad como ser la instalación de cámaras de monitoreo conectadas con la central de operaciones municipal y más personal de seguridad para las casi 18 hectáreas que ocupa el ex Zoo".

En este marco, representantes de la ONG mantuvieron una reunión con el director del Bioparque y con funcionarios de distintas áreas de incumbencia de La Plata.

Según remarcaron, "la autoridad del predio informo que ya habían concluido con las refacciones en recintos que fueron requeridas por la Dirección de Fauna de la Provincia de Buenos Aires y se encuentran a la espera de otra Inspección que arroje la habilitación para reabrir el predio a visitantes".

Si bien los proteccionistas manifestaron no estar de acuerdo con la Ordenanza Municipal vigente, sancionada en 2017, donde referentes de todos los sectores políticos del Concejo Deliberante "votaron por continuar con la cautividad, encierro y reproducción de especies autóctonas", solicitaron "que se cumpla con el traslado de todos aquellos animales que están en condiciones de abandonar el ex zoológico, cuyos traslados fueron interrumpidos hace más de cuatro años".

Según deslizaron, desde Espacios Verdes "se indicó que ya se mejoró las luminarias y conectaron las cámaras al cableado de fibra óptica y en los próximos días estarán siendo monitoreadas por el municipio al tiempo que admitió el poco recurso humano desplegado en la seguridad del ex zoo, el que deberá ser reforzado a la brevedad por parte del área de seguridad del Municipio, en tanto la alimentación de los animales está garantizada".

Asimismo, Espacios Públicos "no se descartó la posibilidad de que abandonen el Bioparque todos los animales que estén en condiciones de hacerlo, sean autóctonos o exóticos y de ser necesario reformar la ordenanza".

Los proteccionistas remarcaron "la importancia de que la dirección de Fauna Provincial active con los permisos, entienda que la lentitud de su accionar perjudica en gran manera a los animales los cuales siguen encerrados y reproduciéndose, como así otros van perdiendo la oportunidad de abandonar el lugar, la extensión del predio y la cantidad de recintos que han quedado vacíos, también permite que este pueda ser un centro de recepción de animales para su recuperación y posterior liberación, situación que se ve impedida por Fauna de la Provincia".

La ONG reconoció que "después de la muerte de la elefanta Pelusa se realizó el traslado de más de 100 animales", pero recalcó que "luego todo se detuvo". "Se promocionó el traslado del hipopótamo Hipólito a Sudáfrica, pero eso no sucedió", plantearon.

Y manifestaron que “desde la comuna dicen que la intención de seguir con los traslados está, pero la voluntad debe plasmarse en hechos reales. Sólo dicen que Fauna provincial no habilita el predio ni la salida de los animales. Fauna no atiende y no da respuestas. Ellos consideran que no nos tienen que responder a nosotros. Ellos dicen que están en etapa de inspección, pero eso tiene que ver con arreglo de los recintos que albergan animal.

Al respecto, deslizaron que "Fauna está con las inspecciones desde hace dos años, pero también tienen que habilitar la salida de los animales para que no se mueran, enfermen o se reproduzcan, como ocurre con los axis. Esto ocurre porque no habilitan otro recinto que posibilite separar a los machos. Por falta de una habilitación se siguen reproduciendo". "La gente no tenía idea de que estos animales están aquí", afirmaron.