En un municipio K bonaerense, IOMA ya no es obligatorio para empleados municipales

El municipio de Tigre aprobó el fin de la obligatoriedad que los empleados municipales estén afiliados al IOMA. La medida no es novedosa, pero sí se trata del primer distrito gobernado por el peronismo en que se aprueba esta iniciativa.

Anteriormente había ocurrido en Capitán Sarmiento y San Nicolás, por ejemplo, aunque se tratan de administraciones donde está al frente Juntos por el Cambio.

En el caso de Tigre, el intendente es Julio Zamora, enfrentado con Sergio Massa pero alineado con el kirchnerismo.

El bloque de Juntos por el Cambio fue el que presentó la iniciativa y en una reñida votación se llegó a la última instancia con una paridad en 12 votos, por lo que debió desempatar el titular del Concejo Deliberante, Segundo Cernadas, quien terminó decidiendo a favor de que los empleados municipales puedan tener otra obra social que no sea IOMA, bastión de La Cámpora en Provincia.

"Axel Kicillof ya no le va a seguir metiendo la mano en el bolsillo a los trabajadores municipales. Cualquier obra social del sistema le descuenta un 3% al trabajador y IOMA les saca casi el 5% a cambio de prestaciones que no existen o son muy malas. No hay prestadores en Tigre y si un afiliado viaja a otra provincia es una odisea", señaló Cernadas.

La norma establece que los empleados municipales podrán continuar afiliados a IOMA si así lo desean, pero también elegir otra obra social, como los trabajadores del sector privado, para lo cual el Municipio deberá suscribir convenios con otras entidades.

La reglamentación de la ordenanza está en manos de Zamora, quien tiene un plazo de 90 días para realizar el trámite.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, salió al cruce y por vía Twitter se quejó que con esta decisión "le hablan a quienes no tienen ni usan IOMA. Es un modo de accionar. Con todo igual. Buscan bajar impuestos y desfinanciar el sistema público. Luego se “indignan” del mal funcionamiento y privatizan. La historia de la derecha una vez más".