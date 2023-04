El Lobo acarició el triunfo pero no aguantó la última bola

Gimnasia hizo un esfuerzo enorme para equilibrar un partido adverso -en los papeles y en el trámite de los primeros 35 minutos- y estuvo a punto de ganarlo. Por eso, la desilusión del final del juego para todos en el Bosque dio inmediato paso a un cálido aplauso para los jugadores triperos tras el pitazo de Jorge Baliño. El hincha tripero supo reconocer el esfuerzo y valoró nuevamente la propuesta de un equipo que va al frente con sus mejores armas y con futbolistas jóvenes que están mostrando un gran nivel a pesar de ser éstas sus primeras armas en el fútbol grande.

El exceso en el tiempo adicionado por el árbitro del partido (siete minutos en un juego continuo que construyeron ambos equipos) le permitió la igualdad a Tigre, que fue al frente durante todo el partido pero que en el segundo tiempo lejos estuvo de desbordar al Lobo como lo había hecho en la primera parte. Sí, tuvo un mano a mano de Retegui, pero era la única acción de riesgo sobre Tomás Durso en el complemento. El arquero agigantó su figura en los primeros 45 minutos para ser la gran figura de la noche, en un podio en el que pueden pedir lugar otros jóvenes como Ivo Mammini (de muy buen partido) o Felipe Sánchez.

LEA TAMBIÉN Retegui arruinó lo que era fiesta, pero las atajadas de Durso merecen ser reconocidas

Empezó mejor Tigre, con mucha movilidad de tres cuartos en adelante que le generó muchos inconvenientes a la defensa albiazul, incluso imprecisa en el manejo de la pelota en las salidas.

Se lo perdió Tomás Badaloni en la boca del arco tras una muy buena acción individual de Facundo Colidio, que más que un centro le puso un pase gol que desperdició el reemplazante de Retegui.

En el peor momento del Lobo, Tomas Durso tapó dos remates del gol desde afuera de Facundo Colidio y el paraguayo Blas Armoa. Tigre manejó tiempos y espacios con un dominio claro sobre el equipo de Chirola Romero que estaba groggy. Gimnasia llegó con un gran pase de Alan Lescano para un buen centro de Melluso que el arquero Marinelli le tapó a Franco Soldano.

A los 40, Alan Lescano con un pase fantástico lo dejó mano a mano a Ivo Mammini con el arquero, que a medida que se acercó a Marinelli se alejó del gol. Ganó el arquero. Y también ganó Durso ante una pirueta de Badaloni que el arquero ensenadense atajó en dos tiempos con una gran estirada.

En ese golpe por golpe, Gimnasia terminó haciendo negocio. Porque en llegadas emparejó un partido adverso en el trámite y porque tras una tapada de Marinelli a Lescano, de ese córner llegó el gol del Lobo con un gran anticipo de cabeza de Ivo Mammini, inalcanzable para el arquero de Tigre puso el 1 a 0 para el Tripero.

LEA TAMBIÉN Durso ya firmó y la semana próximo será el turno de la rúbrica de Ivo Mammini

El inicio del segundo tiempo mantuvo la tónica del final de la primera mitad. Tigre manejó bien la pelota y tuvo un buen remate de Blas Armoa que contuvo fácil un seguro Durso. Gimnasia contestó con un buen centro de Soldano que Bautista Barros Schelotto no alcanzó a cabecear.

Creció Alan Lescano en el juego e Ivo Mammini fue cada vez más importante en ataque. Ya el equipo no soportó el peso del juego en los hombros de Felipe Sánchez y Agustín Bolívar como en gran parte de la etapa inicial. Diego Martínez movió el banco con los ingresos de Lucas Menos si y el goleador Mateo Retegui, con toda su chapa de la Selección italiana.

El Tripero brindó una imagen muy diferente, porque se plantó de otra manera en el centro del campo, comenzó a ganar las divididas y ya no fue testigo del juego del rival. Sin embargo, en el debe hay que anotarle que por el apuro de sus juveniles muchas veces no tuvo la pausa necesaria para convertir un contragolpe en una posible jugada de gol. Es por eso que más allá del despliegue de Soldano, el talento de Lescano y la potencia de Mammini, no tuvo la posibilidad de ampliar la ventaja. Todo lo que pudo generar en el último tramo del partido en La Paternal, no lo tuvo anoche en el Bosque.

El Lobo llegó más en el primer tiempo pero jugó mejor en el complemento. El empate fue justo

Se lo perdió Mateo Retegui se modo increíble, cuando definió fácil ante la salida de Durso y el balón se fue ancho. Los propios hinchas triperos exclamaron ¡uhhhhh! ante una jugada que todos vieron adentro.

Y en el descuento, cuando Gimnasia acariciaba el triunfo, un pelotazo largo de Tigre terminó en una buena atajada de Tomás Durso mano a mano con Gonzalo Flores, pero el rebote le quedó franco a la definición del goleador del campeonato Mateo Retegui para poner el 1 a 1. Al Lobo se le escapó la victoria en el final, después de un esfuerzo bárbaro de sus jugadores. Por eso, los aplausos del final más allá de que se escurrió el triunfo en el descuento.

Ahora el Lobo deberá tomarse su tiempo para evaluar el mejor equipo posible para recibir el jueves a Goiás por la Copa Sudamericana. Con jugadores muy desgastados y un partido tan importante como la visita a Arsenal en el horizonte (el lunes), Chirola tendrá tiempo para pensar. Pero el empate de ayer lejos estuvo de merecer críticas.