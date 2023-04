La agenda deportiva del domingo: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva de este domingo tendrá la continuidad de la fecha 14, con Independiente recibiendo a Belgrano y Talleres jugando en Córdoba ante Rosario Central, como los partidos mas destacados de la jornada. Además, en la Premier League, Liverpool se enfrenta al Thottenham y juega el PSG de Lionel Messi ante el Lorient. A continuación eventos, horario y transmisión televisiva.

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

15:30 Defensa y Justicia vs. Colón TNT SPORTS

18:00 Independiente vs. Belgrano ESPN Premium

19:30 Unión vs. Lanús TNT SPORTS

20.30 Talleres vs. Rosario Central TV PUBLICA

LIGUE 1 DE FRANCIA

11:55 PSG vs. Lorient STAR +

15:30 Olympique Marseille vs. Auxerre ESPN 3/ STAR +

PREMIER LEAGUE

09:50 Fulham vs. Manchester City STAR + / ESPN

09:50 Manchester United vs. Aston Villa STAR +

09:50 Newcastle vs. Southampton STAR +

09:50 Bournemouth vs. Leeds STAR +

12:20 Liverpool vs. Tottenham STAR + / ESPN

SERIE A

09:50 Cremonese vs. Hellas Verona STAR +

09:50 Sassuolo vs. Empoli STAR +

10:00 Napoli vs Salernitana ESPN/ STAR +

12:50 Fiorentina vs. Sampdoria STAR +

15:30 Bologna vs. Juventus STAR +

BUNDESLIGA

10:20 Bayern Munich vs. Hertha Berlin ESPN 2/ STAR +

12:20 Wolfsburg vs. Mainz 05 STAR +

LIGA DE ESPAÑA

09:00 Cádiz vs. Valencia DIRECTV SPORTS / 1610

11:15 Villareal vs. Celta de Vigo DIRECTV SPORTS / 1610

13:20 Espanyol vs. Getafe ESPN 3/ STAR +

15:50 Valladolid vs. Atlético Madrid STAR +

NBA - PLAYOFFS

14:00 New York Knicks vs. Miami Heat ESPN 2/ STAR +

PRIMERA - NACIONAL

15:00 Deportivo Riestra vs. Tristán Suárez TYC SPORTS PLAY

15:30 Flandria vs. San Telmo TYC SPORTS PLAY

15:45 Almirante Brown vs. Defensores de Belgrano TYC SPORTS PLAY

16:00 Racing (CBA) vs. Atlanta TYC SPORTS PLAY

16:00 Alvarado vs. Temperley TYC SPORTS PLAY

16:00 Gimnasia y Esgrima (MZA) vs. San Martín de Tucumán TYC SPORTS PLAY

16:35 Deportivo Morón vs. Estudiantes de Río Cuarto DIRECTV SPORTS / 1610

17:00 San Martín (SJ) vs. Almagro TYC SPORTS PLAY

18:00 Patronato vs. Nueva Chicago TYC SPORTS

20:00 Rafaela vs. Villa Dálmine TYC SPORTS PLAY

20:15 Ferro vs. Chacarita TYC SPORTS

BRASILEIRAO

16:00 Flamengo vs. Botafogo STAR +

18:30 Cuiabá vs. Gremio STAR +

18:30 Internacional vs. Goiás STAR +

CICLISMO: TOUR DE ROMANDÍA

09:00 Etapa 5 STAR +

LIGA SMARTBANK

09:00 Andorra vs. Mirandés STAR +

16:00 Zaragoza vs. Las Palmas DIRECTV SPORTS / 1619

HEINEKEN CUP

11:00 La Rochelle vs. Exeter ESPN 3/ STAR +

SERIE B

11:15 Cagliari vs. Ternana DIRECTV SPORTS + / 1613

SUPERLIGA DE TURQUÍA

13:30 Besiktas vs. Galatasaray STAR +

LIGA DE GRECIA

14:00 Panathinaikos vs. AEK Atenas STAR +

PRIMERA "B" NACIONAL - REDUCIDO

17:00 Atlético Güemes vs. All Boys TYC SPORTS PLAY

SUPER RUGBY AMERICAS

18:00 American Raptors vs. Peñarol Rugby ESPN 3/ STAR +

MLB (MAJOR LEAGUE BASEBALL)

17:00 San Francisco Giants vs. San Diego Padres ESPN Extra/ STAR +

20:00 Houston Astros vs. Philadelphia Phillies ESPN Extra/ STAR +

LIGA ARGENTINA DE BÁSQUET

20:00 Regatas (C) vs. Platense BASQUET PASS TV

20:00 San Lorenzo vs. Atenas DSports

20:30 Peñarol vs. Boca BASQUET PASS TV