Los servicios, reducidos en el fin de semana extra largo

La Municipalidad informó que por los feriados de hoy, el lunes y martes la recolección de residuos tendrá un cronograma especial.

Desde el Municipio detallaron que hoy habrá recolección de habituales (bolsa negra) y mañana a la noche se realizará el acopio de no habituales sólo en el Casco. El lunes la recolección de bolsa negra y no habituales funcionará solo en las delegaciones comunales. El martes no se prestará servicio. Los días feriados no se recogerá la bolsa verde ni habrá barrido.

El Estacionamiento Medido quedará suspendido desde hoy al martes y los micros tendrán frecuencia de feriado. El Cementerio abre para visitas de 8 a 15 (la administración operará de 8 a 12) los tres días; la República de los Niños de 7 a 22 y el Parque Ecológico de 8 a 19.

El Mercado Central (minorista) abre hoy de 8 a 16 y mañana y el martes de 8 a 13. El lunes estará cerrado. El Mercado Regional (mayorista) estará cerrado el lunes y funcionará el martes de 4 a 8, como es habitual.

El área de Publicidad de EL DIA abre hoy de 9 a 13.30 y estará cerrada el lunes y martes.