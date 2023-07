VIDEO. Pablo De Blasis y los detalles de la vuelta a Gimnasia, su casa

“Mi idea es dejar todo en cada pelota, como lo están haciendo los más chicos. Eso es lo que transmiten”

Pablo De Blasis, en su vuelta a Gimnasia.

De Blasis se sumará hoy mismo a los entrenamientos en Gimnasia buscando su mejor forma

Finalmente y luego varios intentos fallidos, Pablo De Blasis y Gimnasia lograron unir sus caminos nuevamente. Pasaron 11 largos años desde su salida del club, sin lugar y con el pase en su poder, a este presente que lo encuentra “muy contento” por poder cumplir con su palabra.

A los 35 años, mucho más maduro y con una visión más integral en cuanto a lo que puede aportar no sólo a nivel futbolístico sino a nivel institucional, el volante tuvo su presentación en sociedad ayer por la mañana en Estancia Chica.

“Durante todos estos años que estuve afuera siempre pensé en esta vuelta. Por suerte, después de la experiencia del año pasado y de esta, se terminó dando. Muy contento por eso”, comenzó el ex Cartagena de España, quien rechazó otras ofertas del Viejo Continente para volver a ponerse la del Lobo.

En cuanto a lo que representa esto tanto para él como para su familia, De Blasis explicó: “Significa mucho por lo que representa para mí, para mi familia y amigos, que siempre acompañamos al club desde chicos. Tuve la suerte de debutar y después tener un paso por afuera. Y ahora tratar de venir a dar lo mejor de mí. No lo quería hacer de más grande porque sé que es un fútbol exigente”, remarcó. “Quiero tratar de ayudar al club y a los chicos en esta etapa que siento que estamos despegando. Quiero ayudar en eso”, agregó.

Pese a la distancia y a la diferencia horaria, dejó en claro que pudo seguir la campaña de Gimnasia y valoró el trabajo de un plantel muy joven, que tuvo que dar la cara en un contexto particular.

“La mayoría de los partidos los pude ir viendo. Hubo veces que por horario no podía, pero lo que empezó en la primera fecha fue como una alegría y satisfacción de ver cómo chicos ponían la cara ante una situación tan difícil”, expresó. “Incluso el mismo Chirola y su cuerpo técnico, con los inconvenientes con los que se venían de antes. Sin poder hacer pretemporada. Con un montón de líos que se fueron solucionando. Pero la verdad que podría haber sido mucho peor”, destacó antes de hacer hincapié en su aporte dentro de la cancha. “Mi idea es dejar todo en cada pelota como lo están haciendo. Eso es lo que transmiten. Y se nota que son un grupo muy unido. Me puso muy feliz verlo desde allá. Y ahora me pone muy feliz formar parte de eso”, completó.

De Blasis es, al momento, el jugador más grande del plantel Tripero, por lo que su experiencia será clave, aunque el protagonista avisó: “Creo que eso es un poco relativo, porque el fútbol va cambiando y evolucionando tanto que yo siento que por ahí no voy a tener ni que enseñar ni que dar el ejemplo de nada. Esto va a ser un proceso juntos. Y nos vamos a tener que acomodar de la mejor manera para ganar la mayor cantidad de partidos posibles”, aclaró. “Sí es verdad que cuando acumulás determinados partidos, te podés dar cuenta de situaciones antes o vas intuyendo cosas. O experiencias que viviste, que lógicamente a mí me sirvieron cuando yo era chico. Justo Chirola, Mariano (Messera), me marcaron cosas que me sirvieron para siempre. Más que nada estar en una posición tranquila y darle lo que ellos necesiten y que ellos me den a mí lo que yo necesito”, indicó.

Su vuelta, frustrada anteriormente, entusiasma a los hinchas de Gimnasia pensando también en nombres importantes de la institución que podrían sumarse con el correr de las semanas. Ante esto, quien también tuvo un gran paso por el fútbol alemán, remarcó: “Sí. Ojalá que sea así. El haber sido el primero de un montón de chicos que están afuera y demostrarles esto, que ellos puedan venir, acercarse, ver sorprenderse. Que sientan que el club está cambiando. Que Gimnasia va en otra dirección. Y que puedan participar el día de mañana, cada uno con sus proyectos y sus ambiciones, pero que sepan que el club va a estar para darles una buena época”, describió De Blasis.

En cuanto a lo que pasó tiempo atrás, con dos regresos que finalmente no pudieron concretarse, el mediocampista prefirió no ahondar en detalles y sí mirar para adelante.

“Una vez vi una serie y me quedó una frase, porque empezaba todos los capítulos con lo mismo: ´el que no conoce su historia está condenado a repetirla´”, comenzó. “Para mí lo más fácil sería dar todas las explicaciones, pauta por pauta, de todas las cosas que pasaron. Y no lo voy a hacer. Creo que es un momento en que el club está haciendo un cambio histórico”, describió. “Obviamente lo más fácil para mí sería la descarga, porque es la manera de dar mi versión. Pero nunca me hizo falta. El tiempo siempre puso todo más o menos en su lugar. Soy una persona tranquila. Se generaron un montón de cosas que no fueron verdad, pero no importa. Acá estamos para que esas mismas personas puedan venir y seguir ayudando al club; y que crezcamos juntos, que es lo mejor que podemos hacer para de una vez por todas cambiar la historia y que estemos todos juntos”, completó.

Por último, le dejó un mensaje al hincha del Lobo, quien próximamente podrá verlo con la camiseta número “10”, la cual quedó vacante con la venta de Tomás Muro al fútbol de Rusia.

“Las cosas salen de la mejor manera cuando todos están juntos: dirigentes, jugadores, cuerpo técnico, hinchas. Cuando todo va para el mismo lado y con la misma fuerza, es mucho más fácil que salgan las cosas. El mensaje es ese”, indicó. “Estando lejos me di cuenta de que se apoyó bastante y se pensó bastante en la situación en la que estaba el club. Y creo que alentaron como lo hicieron siempre. No creo que dejen de hacerlo. Que sigamos en esa sintonía y que estemos todos juntos para seguir creciendo” concluyó De Blasis.

Lo concreto es que tras 11 años en el fútbol del exterior, Gimnasia logró recuperar al volante, con quien arregló su incorporación (la primera en 18 largos meses sin poder hacerlo), por un año y medio. Ahora llegará el momento de la puesta a punto pensando en volver al Bosque.