Siguen presentándose problemas edilicios en varias escuelas de la Región

Nuevas referencias conocidas ayer dejaron a la vista serias deficiencias en los edificios de varias escuelas de nuestra ciudad, en una situación que genera riesgos para estudiantes y docentes ya que las fallas se registran en paredes y techos -en algunos casos con desprendimientos de revoques y cielorrasos, algo que entre otras consecuencias obligó a una de las escuelas a dar clases “alternadas”, ya que debió suspenderse el dictado de clases en varias de las aulas afectadas.

Esto último ocurre en la escuela primaria Nº 55, pero no es la único con problemas ya que en las últimas jornadas se sumaron reclamos desde la primaria Nº 1, ubicada en 8 y 57, donde hubo que suspender las clases; del Normal 1, por el mal estado de los sanitarios y de la primaria Nº 31 de Tolosa, por deficiencias en los baños, paredes y techos.

El caso de mayor gravedad se registra en la primaria 55 –ubicada en 62 entre 27 y 28, en la que padres de alumnos denunciaron la caída de mampostería. Señalaron que el problema fue planteado a las autoridades en el verano pero “la escuela sigue en una situación límite y verdaderamente peligrosa”. Personal especializado del área educativa -ingenieros y arquitectos- realizó a comienzo de año las inspecciones y ordenó la clausura de aulas comprometidas, se indicó.

Añadieron que en febrero se conoció, tras un informe de la inspección, que “el tamaño de las grietas en las paredes aumentó” y que “el piso presenta desniveles y separación notable entre las baldosas”. Al mes siguiente, otra inspección arrojó un “notorio avance de los daños edilicios manifestados anteriormente”. Los directivos del colegio, por su parte, elevaron un informe y los pedidos pertinentes a Educación provincial y al Consejo Escolar, aunque ahora, según esos testimonios, el deterioro edilicio recrudeció.

Más allá de las características particulares de cada uno de los casos que se van presentando –sea por fallas en la estructura edilicia o en los servicios que abastecen a las escuelas- lo que debe señalarse en primer término es que el problema es endémico, en la medida en que se presenta todos los años.

Corresponde, entonces, reiterar consideraciones acerca de la necesidad y conveniencia de que los trabajos de mantenimiento y de pequeñas restauraciones se realicen todos los años –en especial durante las épocas de vacaciones- ya que, al no ejecutarlas en forma oportuna se originan no sólo riesgos muy graves, sino que después obligan a volcar inversiones de recursos mucho más onerosas y que suelen no encontrarse disponibles en el presupuesto dada su magnitud.

Aquí debe ponerse de relieve, como nota positiva, el rol que desempeñan las asociaciones cooperadoras y grupos de padres que, realizando grandes esfuerzos, a los que muchas veces se sumaron los alumnos, que usando su tiempo y a su costo pintan aulas, limpian patios y baños, así como efectúan distintas mejoras en esos y otros espacios de sus colegios.

Es al Estado al que le cabe intervenir en forma oportuna y no tardía y es parte de su responsabilidad indelegable garantizar en forma permanente, a lo largo de los doce meses del año, el buen estado de las escuelas y la continuidad de los servicios esenciales. Sin edificios escolares aptos, se vuelve mucho más complejo asegurar la continuidad de los ciclos lectivos.