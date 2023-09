Carlos Alcaraz es semifinalista del US Open tras imponerse ante Alexander Zverev

El tenista español Carlos Alcaraz, campeón vigente, avanzó esta madrugada a las semifinales del US Open, cuarto y último Grand Slam del año, tras imponerse sobre el alemán Alexander Zverev en sets corridos por 6-3, 6-2 y 6-4.



El murciano, quien cederá su número uno del mundo al final del torneo al serbio Novak Djokovic, jugará en semifinales frente al ruso Daniil Medvedev (3), quien previamente superó a su compatriota Andrey Rublev (8) por 6-4, 6-3 y 6-4.



La otra semifinal la protagonizarán Djokovic (2), tres veces campeón del US Open (2011, 2015 y 2018), y el estadounidense Ben Shelton (47), la revelación del torneo.



Djokovic recuperará el número uno del mundo el 11 de septiembre próximo cuando la ATP de a conocer su nuevo ranking, debido a que no jugaba el US Open desde 2021 y sumará todos los puntos del torneo, así superará la línea de Alcaraz, quien a lo máximo que puede aspirar es a mantener las unidades del año pasado cuando alzó el trofeo.



En tanto, en el cuadro de damas también habrá cambio de número uno, ya que la polaca Iga Switatek, quien defendía el título, cayó en octavos de final ante la letona Jelena Ostapenko (21) y será superada por la bielorrusa Aryna Sabalenka.



Sabalenka (2) se instaló en semifinales y enfrentará no antes de las 21.30 (hora de Argentina) a la tenista estadounidense Madison Keys (17).



La otra semifinal del cuadro femenino la animarán desde las 20 la estadounidense Coco Gauff (6) y la checa Karolina Muchova (10).