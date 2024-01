Vasectomía sin bisturí, una práctica que crece entre los que tienen 30 y 40 años: qué es y riesgos

“Después de que nació nuestro tercer hijo, hace ya ocho años, con mi mujer decidimos no tener otro más. Entonces ella empezó a tomar anticonceptivos y lo hizo durante todo este tiempo, pero quería darse un descanso de las pastillas y me tiró la pelota a mí. Aunque antes tal vez no me hubiera animado, hoy conozco mucha gente que se la hace y no lo dudé”, explica Sebastián al contar cómo fue que decidió someterse a una vasectomía en octubre de 2023.

Lejos de una rareza, su caso resulta cada vez más común entre las parejas de su generación. De la mano de una mayor consciencia sobre la corresponsabilidad en los cuidados reproductivos, cada vez más hombres optan por someterse a vasectomías, un procedimiento sencillo que hoy puede realizarse incluso sin bisturí.

“Esta técnica en particular se está poniendo cada vez más en práctica desde el 2020, aproximadamente. La mayor diferencia es que se puede realizar en consultorio y el paciente se va caminando a su casa en cuanto termina el procedimiento. No hace falta que te anestesien totalmente, ni que te quedes internado”, explica Sebastián Di Summa, director médico de Casa Fusa.

“Quienes más demandan esta práctica son varones jóvenes entre 30 y 40 años, que en general no quieren tener hijos o tienen y sienten que su paternidad ya está satisfecha con eso”, explica Carlota Ramírez, directora de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud provincial.

“Creemos que hay una gran demanda encubierta de la población que no la estamos registrando públicamente. La idea de este año es trabajar fuerte en promover estos equipos”, cuenta Ramírez.

El procedimiento de una vasectomía sin bisturí consiste en “ligar el conducto deferente, que va desde el testículo al pene, el cual lleva los espermatozoides (solo el 3% del semen son espermatozoides). Se trata de una incisión de cinco milímetros en el escroto y se liga y se secciona el conducto para que no haya pasaje de espermatozoides”, detalla el especialista.

La intervención “dura unos 30 minutos, es totalmente ambulatoria” y tiene una “efectividad cercana al 100% para prevenir embarazos”, agrega Di Summa, quien recuerda que “no previene las enfermedades de transmisión sexual”.

Sobre cómo continúa la vida de una persona que se practicó una vasectomía, el especialista asegura que “el paciente no siente ningún cambio; realiza su vida con normalidad: sólo hay mínimas molestias los primeros días de operado” y, en caso de desearlo, la reversión de la cirugía “es efectiva en un 80, 90% de los veces”.

En cuanto a los mitos relacionados a esta práctica, afirma que “esta microcirugía permite continuar eyaculando igual, teniendo el mismo orgasmo, la misma sensación de emisión sin este componente del 3% de espermatozoides, que solamente se ve al microscopio” y remarca el hecho de que “no existen cambios en las erecciones”.

CON 100% DE COBERTURA

En la provincia de Buenos Aires, donde las autoridades sanitarias buscan incorporar cada vez con mayor presencia la técnica de vasectomía sin bisturí, existen ya tres hospitales que las practican. Uno de ellos es el Hospital Interzonal General José de San Martín de La Plata; los otros están en Moreno (la Maternidad Estela de Carlotto) y en Tres de Febrero (el Hospital General de Agudos Carlos Bocalandro).

“Tuvimos muchas dificultades para conseguir el instrumental. Es una técnica que trajimos de México con una cooperación internacional”, cuenta la directora de Salud Sexual y Reproductiva, quien destaca que se trata de una “práctica muy ‘costo-efectiva’ ya que toma sólo unos veinte minutos, no requiere gran tecnología: las pinzas que se utilizan no son muy caras”.

Además de ofrecer servicios de vasectomía, el área de Salud Sexual y Reproductiva busca que los centros de salud del distrito brinden “un servicio de atención integral en el marco de la corresponsabilidad que incorpora otras dimensiones de la salud de los varones”.

“Desde el 2022 venimos trabajando conjuntamente con el Fondo de Población de Naciones Unidas en implementar un modelo de atención de servicio de acceso a vasectomías en seis hospitales con bastante éxito”, afirma Ramírez.

Desde que el año 2006 se sancionó la Ley Nacional de Anticoncepción Quirúrgica, norma que garantiza el acceso tanto a las vasectomías como a las ligadura tubaria como un derecho de todas las personas- estas prácticas están contempladas también en el Programa Médico Obligatorio con cobertura total, por lo que las obras sociales o prepagas deben cubrirlas en un 100%. Todos los servicios de salud que cuenten con los medios técnicos deben cumplirla y, en caso de no poder dar respuesta, deben garantizar la derivación a un efector de salud en donde sea posible realizarlas.