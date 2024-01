Mónica Gutiérrez habló del insólito blooper

En “Cortá por Lozano”, Telefé, contactaron a la reconocida periodista Mónica Gutiérrez para tratar el tema del paro general que realizó ayer la CGT. En medio de la entrevista mediante videconferencia -justo cuando Vero, la conductora, escuchaba la respuesta de la expresentadora de América TV-, en la pantalla se vio cómo un hombre se metió semidesnudo en el baño.

Mientras la reportera hablaba, justo detrás de ella, se abría una puerta y se divisó a su esposo, en calzoncillos, cuando ingresaba a hacer sus necesidades. Tras la secuencia, el video se viralizó en las redes y la protagonista debió referirse al tema: “Decí que es mi marido y el padre de mis tres hijos. Pobre, tuvo un bautismo de fuego en las redes”.

“Cuando me di cuenta me saltaron lágrimas, no entendí si eran de llanto o de risa”, sumó, en relación al insólito blooper de la jornada.