El platense Juliano acompañó a Manes

El médico Facundo Manes y el platense Pablo Juliano optaron por oponerse al proyecto de ley. Fueron los únicos diputados radicales en desafiar el mandato de su bloque, que votó a favor en general del proyecto.

“Es un proyecto que reedita el ‘vamos por todo’ de Cristina Kirchner. El ‘todo o nada’ ha sido nefasto en la historia argentina”, argumentó Manes anoche ante una consulta periodística.

“¿Por qué no voté esta ley? Porque es una decepción. No arregla la economía, sólo reemplaza unos privilegios por otros. El sector privado necesita seguridad jurídica y el sector público honestidad y transparencia. En esta ley no hay nada de eso”, escribió Juliano anoche en la red X.

Manes había logrado juntar un núcleo crítico de 8 diputados para oponerse a la norma. Pero por los cambios hechos por el oficialismo se fueron reduciendo, hasta quedar solo él y Juliano en la vereda de enfrente a lo que votaron los 32 diputados radicales restantes, de un bloque de 34 legisladores.

Pero aún resta discutir y votar el proyecto artículo por artículo. Y aquí no estaba ayer tan claro que va a hacer el conjunto de la bancada de la UCR.