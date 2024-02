VIDEO. La banda de los nenes rompeportones: así robaron una moto de un edificio

Un grupo de menores de edad, a cara descubierta, ingresaron a un edificio del centro platense y se hicieron de una motocicleta valuada en miles de dólares. Ocurrió este domingo a la 1.30 hs de la madrugada en calle 5 nº 521.

Según reveló el dueño de la motocicleta, los menores “abrieron el portón” forzándolo. Al entrar, “fueron directo a la moto” pero sospecha que hubo un entregador “porque está en una cochera que no se ve desde la calle. Si no sabes dónde está, no podes ir directo a la moto”.

Estuvieron 10 minutos intentando arrancarla. “En un momento salen y la sacan empujando hasta la esquina”, agregó.

Los cinco menores de edad quedaron filmados por las cámaras de seguridad, donde se ve cómo se trepan al portón y hacen fuerza para ingresar. “Intentaron forzar la cochera del edificio de al lado y después prueban con este y logran abrirlo”, cerró.