Detrás de escena: cómo fue el encuentro tenso de Fátima y su ex en los Estrella de Mar

Se celebró la gala de los Estrella de Mar en La Feliz, y allí se dio un reencuentro muy esperado: Fátima Florez volvió a cruzarse con su ex, Norberto Marcos, pareja suya durante dos décadas, productor y acompañante en su ascenso, con el que terminó de forma escandalosa.

La primera dama no oficial ganó en la fiesta el premio a mejor humorista por el espectáculo donde imita, entre otros, a su actual pareja, el presidente Javier Milei, pero todos esperaban ver qué sucediera cuando se cruzara con Marcos. Y hubo tensión, claro.

“Hubo un momento en el que sí se cruzaron, no se saludaron y en ese momento Fátima no estaba rodeada de su séquito y se quedó tiesa, directamente”, contó en “Socios del Espectáculo” Nancy Duré. “El organizador recibió un reto muy fuerte porque lo que le habían pedido especialmente era que Fátima no se cruce con Norberto”, explicó.

“Habían distintos sectores, A, B y C. En el sector A en la fila 1 estaba ella y en la 6, él. Esto implicó un escándalo”, contó la periodista. La ex pareja se encuentra, para colmo, realizando una división de bienes mientras ella vive en la pantalla su romance con el Presidente. En ese contexto, “el cruce generó mucho malestar”, detalló la panelista.

Sin embargo, Rodrigo Lussich se preguntó si semejante operativo era lo correcto solo para evitar el encuentro. “Fue una entrega bochornosa que se monte todo para no cruzarse con Norberto”, lanzó. Claro: la organización no quería dejar de tener a una de las figuras más convocantes de la temporada, por su show y por su presente mediático, e intentó todo para que Fátima fuera y se sintiera cómoda. Sin embargo, cosas que pasan, finalmente el cruce se vio... y saltaron chispas.

Los galardones marplatenses coronaron en tanto a una figura inusual: Andrés Ciro Martínez se quedó con la distinción de oro.