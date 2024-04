Cuestionan la solidez fiscal por la recesión y un menor efecto “licuadora”

La economista y directora de la consultora Eco Go, Marina Dal Poggetto, cuestionó la solidez fiscal de las cuentas nacionales, advirtió sobre el “atraso en el tipo de cambio” y el impacto que el ajuste está teniendo sobre la recaudación.

Además, señaló que cada mes los recursos del Estado caen con más fuerza, mientras que al mismo tiempo cuesta cada vez más bajar el gasto por la nueva indexación de la fórmula previsional.

“El esquema económico es heterodoxo, cepo dependiente y a mi juicio, el intento de bajar agresivamente la tasa de interés y de abusar del ancla cambiaria no es lo ideal. La consolidación fiscal, que es condición necesaria para que el programa funcione, empieza a hacer ruido frente a la recesión, que además tiene impacto en términos de gobernabilidad”, señaló, en declaraciones radiales.

“Si me decís a mí qué es lo que estoy viendo hoy por hoy, yo veo tres problemas. El primero es la recesión que vos necesitás para seguir comprando dólares, cuando estás mandando el 20% de exportaciones al contado con liquidación, es inconsistente en términos fiscales. Entonces lo que digo es que el efecto licuadora tiende a reducirse, por un lado, por el propio efecto de que la inflación está cayendo, que la recesión se te está pronunciando y que el dólar no está anclando en términos de recursos”, agregó la economista, que es una de las voces más escuchadas en el círculo rojo.

“La corrección fiscal empieza a ser menor, la estacionalidad del déficit está en el último trimestre del año, noviembre, diciembre fundamentalmente, con lo cual mi sensación es que con esta recesión los números fiscales te van a empezar a hacer agua en algún momento y ahí ponen la política, o sea, la demanda estudiantil, la demanda de los gobernadores para pasar las leyes, la obra pública”.

Sobre el cepo cambiario, dijo que no había ninguna chance de quitarlo en los primeros meses de gestión con las reservas negativas del Banco Central. “Dicho eso, yo siempre imaginé que la tasa de interés tenía que ser negativa, porque hay que licuar parte del excedente de pesos, pero me parece que se están pasando de rosca”, indicó.

Consideró que falta un programa que apunte a la microeconomía, al señalar que “la ley de Bases no es un programa micro. No hay un cambio en la productividad sistémica de la Argentina que permita abrir la economía”.

“Si no se abre la economía, los precios de los bienes no van a caer. Y si se abre la economía con la productividad sistémica actual, el desempleo se va a las nubes. Se necesita una reforma micro que haga consistente el equilibrio fiscal en el tiempo y que no solamente esté basado en la mera licuación del gasto con la aceleración de la inflación”, explicó.

Con cuestionamientos directos al presidente Javier Milei, la economista señaló que “el mismo presidente que recomendó en este programa no renovar los plazos fijos el día previo a la elección porque el peso era excremento y el dólar valía $1.090, lo que equivale a precio de hoy 2.500 pesos. O sea, mejor que es presidente y no que sea consultor económico”.

“Yo creo que hay una discusión sobre la economía y una discusión sobre las chicanas. Creo que las chicanas no corresponde contestarlas más allá de que me dieron el pie y no pude con el genio. Yo siempre dije que no había margen para dolarizar. Las propuestas de dolarización se corrieron, ni siquiera Milei hoy habla de dolarización”.

Con respecto a la inflación, Dal Poggetto apuntó a que “la inflación baja porque estás abusando, si querés, de la ancla cambiaria. En 2021 Guzmán movía el dólar al 1% y la inflación corría al 3,5%, mientras regeneraba un mercado de deuda en pesos, bajando la tasa de interés para que los bancos y todos vayan a comprar bonos del Tesoro. Y tenías un programa financiero con déficit fiscal que de alguna forma se financiaba con deuda del Tesoro que funcionó hasta que dejó de funcionar. Entonces lo que digo es, empezás a tratar de que baje la inflación, pero la inflación sigue siendo mucho más alta que la devaluación. O sea, 7% es mucho más bajo que 25%, pero es mucho más alto que el 2%. Si vos querés estabilizar la demanda de pesos, la receta es fácil: tenés que remunerar los pesos y no romper contratos. Y al cabo de 20 años, como Brasil, tenés una moneda. El real valía 4 mangos en el 2002, cuando y el dólar en Argentina también valía 4 mangos. Hoy el real vale 5.40, y el dólar en Argentina vale mil y pico”.

Con respecto al valor del dólar y la posibilidad de un esquema de flotación, explicó que “podés limpiar los pasivos remunerados, pero aumentas la deuda del Tesoro, estás pasando de pasivos remunerados a deuda del tesoro, y la deuda del Tesoro es indexada, con lo cual no es licuable. Estás emitiendo, si querés deuda, pagando una prima por lo que están vendiendo del otro lado”.

La economista también marcó la ausencia de una reforma tributaria y previsional. “No hay una discusión sobre el esquema previsional y no hay ninguna discusión sobre el nivel de evasión que tiene la Argentina. De hecho, tenemos un Presidente que aplaudió la evasión”, señaló, en referencia a las declaraciones de Milei en el foro Llao Llao, cuando dijo que “el que fuga es un héroe, logró escaparse de las garras del Estado”.

