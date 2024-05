Se supo: todos los detalles de la boda de Jésica Cirio con Elías Piccirillo

Recordemos que, Jésica Cirio se divorció de Martín Insaurralde, en medio del escándalo del Yategate en el cual el político fue fotografiado paseando y gastando dinero en Europa con la modelo Sofía Clerici.

Pero, unos meses después, Cirio se volvió a enamorar y el flechazo con Elías Piccirillo fue tan fuerte que este domingo se casarán en una ceremonia muy íntima a la que acudirán solamente unos 60 amigos de la pareja. De este modo, la modelo dará el sí una vez más.

En este contexto, bueno es saber que, la organizadora del evento, Yamila Speroni, contó que “no es una boda, es una ceremonia muy íntima. Son 60 amigos. Hay amigos del nuevo vínculo. Es algo muy chiquito y no se puede invitar a todos… Ella está como una adolescente, nunca la vi así. Les encanta la moda, les gusta salir, matchean en un montón de cosas”, confeso la organizadora en cuestión. Asimismo, reveló que Jésica irá de blanco, mientras que el novio usará un traje poco convencional: “No va a ser común porque le encanta la moda”.

Por otra parte, el evento se realizará este domingo en el Palacio Duhau, en el sector de jardines calefaccionados y durará solo tres horas: de 14 a 17.

“Van a llevar a la jueza porque la ceremonia directamente va a tener lugar ahí. Por lo que entiendo no va a haber baile, es algo muy íntimo y tranquilo, aseguraron algunos allegados. Y, también se supo que, entre los 60 invitados se encuentra Marley y los hijos de Insaurralde, aunque es probable que los chicos no acudan por tener otro compromiso ese mismo día.

En tanto la novia dijo lo suyo: “Tengo una semana bastante estresante porque el domingo es mi civil, me caso básicamente. Y como faltan poquitos días se me vienen sentimientos encontrados. Faltan pocos días y estoy como... Estoy empezando a estar nerviosa, no les voy a mentir. Me agarró como ansiedad. Lo estoy disfrutando, lo estoy disfrutando con Eli. Pero bueno, a la vez estoy como... ¡Nervios! No lo quiero ni decir. Pero bueno, lo estoy. Tengo que ver técnicas para sacarme la ansiedad y el nervio de ese día, creo que a medida que se va acercando la fecha voy a estar peor. Trato de hacer cosas esta semana para ponerme linda. Además de entrenar, de hidratarme bien la piel, de tomar mucha vitamina C, muchos electrolitos, mucho colágeno. Para que se me vea radiante el domingo, que va a ser el día”, confesó Jésica Cirio.

Además señaló: “Estoy con las últimas pruebas de qué me voy a poner, va a hacer mucho frío así que me quiero morir. Dicen que el sábado va a ser uno de los días más fríos del año. Espero que el domingo afloje porque no sé qué voy a hacer. Me tengo que buscar abrigo, me hace falta abrigo. Mañana me voy a poner a buscar el abrigo para mí, para Clochu y para Eli también. Y creo que con eso voy a estar. Estoy en ese momento, en estos días les voy a ir contando cómo me siento y el domingo si tienen ganas les voy a ir mostrando el minuto a minuto”, concluyó Cirio.