La recesión golpea a una fundación que ayuda al hospital de Niños

Sentimientos encontrados hay en la fundación Funda Core, que ayuda al servicio cardiovascular del hospital de Niños con donaciones de equipamiento, insumo y arreglos del sector. Por un lado, la alegría de haber celebrado 10 años de actividad en la que se hicieron aportes millonarios y esenciales para pacientes, profesionales y personal auxiliar de salud. Por otro, la angustia de no poder afrontar el pago de alquiler de la casa que ocupan actualmente y pone en jaque la actividad de la Ong que tiene un fuerte aporte a la comunidad. A su vez, la baja del consumo redunda en una menor cantidad de donaciones de tapitas para venderlas y transformarlas en recursos para seguir con el proyecto de ayuda.

Este mes, Funda Core celebró 10 años de vida. Es una fundación sin fines de lucro integrada por padres y amigos de niños que nacieron con cardiopatías congénitas y fueron asistidos en la Terapia Intensiva y Cirugía Cardiovascular del Hospital de Niño de La Plata Sor Maria Ludovica.

Entre las donaciones más importantes se incluyen un ecógrafo portatil que permite que los recién nacidos y niños de la primera infancia no sufran pinchazos en vano y los profesionales puedan encontrar el punto exacto para intervenir, entre otras aplicaciones que tiene este equipo de avanzada tecnológica. También la fundación aportó equipos de frontoluz quirúrgico, de manera tal de aportar mayor precisión a los cirujanos en su trabajo que puede extenderse hasta 9 horas de intervención. Además, donaron bombas de infusión, que tienen altísimos costos en dólares.

“Estoy agradecida a la comunidad que aporta sus tapitas, a los voluntarios que trabajan incansablemente y a terceros que donan dinero y tiempo para la logística de cada venta de tapitas, que como mínimo incluye 14 toneladas de plástico”, dijo Pamela Bonac, titular de la Fundación.

Hoy la fundación atraviesa dos problemas serios: por un lado la locación. Un tercero que ayuda a pagar el alquiler no lo hace desde hace varios meses y la fundación depende de la voluntad de los dueños de la vivienda para continuar con el vínculo o bien desalojarlos. “Agradezco muchísimo la actitud de los dueños de la casa que aún no nos desalojaron. La Fundación tiene fondos para afrontar compra de medicamentos e insumos para ayudar al hospital, pero no le queda resto para pagar el alquiler. Eso se venía afrontando desde hace varios años con la ayuda de un tercero, que desde hace varios meses no ha pagado el monto de alquiler, que está por debajo de los 200.000 pesos”, detallaron en la Ong.

Eso genera angustia en toda la comunidad que forma parte de Funda Core, como así también genera zozobra la dificultad que afronta en la actualidad el proceso de recolección de tapitas. La economía está pegando fuerte en el consumo y se hace muy difícil llegar a las 14 toneladas para completar la carga del camión que suele llevar al gran Buenos Aires las donaciones para transformarla en dinero y afrontar una nueva campaña para ayudar al sector cardiovascular del Hospital Sor María Ludovica, según explican en la fundación.

“La situación económica hace cada vez más difícil afrontar los objetivos. Pero no nos damos por vencidos. Sabemos que vamos a salir al frente con las donaciones y con la casa . Lo hicimos durante 10 años y pensamos seguir haciéndolo. Vamos a dar todo para continuar y no vamos a cerrar la fundación”, dijo Bonac, conmovida por la situación que atraviesa la entidad que además adquirió un sofá para que descansen familiares de los pequeños pacientes que son intervenidos en procesos complejos en el hospital Ludovica.

Las donaciones de tapitas se reciben en diagonal 80 Nº 414 esquina 116. En las redes sociales Facebook e Instagram de la Ong, también se pueden consultar otros puntos de recepción.