Para Eduardo Domínguez, tras el empate de Estudiantes frente a Godoy Cruz, los temas planteados en la conferencia de prensa tuvieron mucho en común con las presentaciones anteriores, porque de nuevo su equipo exhibió las carencias puestas de manifiesto contra Lanús, en la fecha anterior de la Liga Profesional, y Huachipato de Chile, por la Copa Libertadores.

El conductor técnico que está en la necesidad de mantener encendido al conjunto albirrojo para los cruces ante Gremio, en Brasil, el sábado, por la Copa, y Sarmiento, en Junín, por el torneo local, antes del receso por la Copa América de selecciones, ensayó un análisis que también encontró respuestas comunes a los anteriores contactos con el periodismo.

Los desequilibrios en defensa, el bajón posterior a la apertura del rival, la falta de frescura para desarrollar juego en los metros finales, y las lesiones, que esta vez le significó la baja de Santiago Ascacibar, abarcaron la temática al cabo de una igualdad en uno que dejó ver a un “campeón” sin la estatura que le permitió adjudicarse la reciente Copa de la Liga.

“Como venía el contexto, el empate está bien, y siento que se ha sumado, y mientras se sume... Por atacar y exceder en el ataque terminamos perdiendo en partidos anteriores. Pero es parte del crecimiento del equipo, y después del golpe de quedar afuera de la Copa Libertadores tan temprano, antes de lo planeado, era cuestión de volver a levantarse, de reponerse”, nanifestó Domínguez, quien completó la frase recordando que “perder una final, el año pasado nos costó muchos partidos”.

El responsable del conjunto albirrojo dijo que “a los hinchas le agradecemos el apoyo”; mientras que retomando la evaluación de lo ocurrido ante Godoy Cruz, consideró que en algunos pasajes “fuimos muy previsibles” y se posicionó luego en el segundo tiempo, cuando a su juicio el equipo “entró con otra energía, y se pudo ver el Estudiantes que más nos gusta. Pero tenemos que seguir mejorando”.

En otro momento de la conferencia, Eduardo Domínguez hizo referencia a los altibajos experimentados por Estudiantes en las últimas presentaciones y de la necesidad de aprovechar el receso que se viene para poner las cosas en su lugar tras la obtención del título.

“Ya lo hemos analizado: fuimos campeones y a los dos días tuvimos que ir a La Paz para jugar por la Copa. No es una queja, pero fue así, y tres días después tuvimos que empezar un nuevo torneo, contra 27 equipos que quieren alcanzar lo mismo que logramos nosotros. Sin ninguna pausa... No se como será en ligas, ni quiero comparar, porque después se dice cualquier cosa, pero es normal que suceda esto que nos está pasan do a nosotros”.

Por otra parte resaltó que “hay que seguir, y estar a la altura. Nos quedan dos partidos: ver qué pasa con Huachipato, si podemos ir a buscar una clasificación con Gremio, caso contrario igual terminar bien parado, y buscar ganar en Junín. Pero si, los chicos necesitan un descanso”.