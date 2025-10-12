Consultoras proyectan un freno en índice de actividad

Un relevamiento realizado entre más de 50 consultoras y bancos privados indicó que la inflación en Argentina se mantiene estable, aunque la depreciación del peso limita una baja más pronunciada. En paralelo, las proyecciones sobre la actividad económica anticipan una desaceleración para los próximos meses.

Según LatinFocus, “la inflación bajó a 33,6% en agosto desde el 36,6% de julio, el nivel más bajo desde julio de 2018 y por debajo de las expectativas del mercado”.

Los analistas de Itaú Unibanco advirtieron: “Dado el débil desempeño de los indicadores líderes del tercer trimestre y el impacto de las altas tasas de interés reales sobre el consumo, vemos riesgos significativos a la baja para nuestra proyección de crecimiento del PBI de 5% para 2025”.

En tanto, “según el índice mensual de la Universidad Di Tella, la confianza del consumidor bajó 13,9% entre julio y agosto, debido al deterioro de las perspectivas macroeconómicas.