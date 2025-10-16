Hamás entregó más cuerpos de rehenes

La casa por la ventana: ahora EE UU promete U$S40.000 millones para "rescatar" a Argentina
El grupo islamista Hamás confirmó que entregó a Israel nuevos cuerpos de rehenes fallecidos en su poder, en el marco del acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos. La organización aseguró haber devuelto “los cuerpos a los que pudo tener acceso”, aunque advirtió que persisten dificultades para localizar otros restos debido a la destrucción generalizada en Gaza.
“El movimiento de resistencia ha cumplido con lo pactado y ha entregado a todos los prisioneros vivos bajo su custodia y los cuerpos a los que puede acceder”, señaló el brazo armado de Hamás en un comunicado. Agregó que la localización de los cuerpos restantes “requiere equipamiento especial y condiciones seguras para su recuperación”.
El acuerdo de tregua establecía un plazo de 72 horas para el retorno de todos los rehenes, vivos o muertos, una vez en vigor el alto el fuego. Los 20 cautivos israelíes con vida fueron liberados. Sin embargo, ayer solo se habían entregado cuatro cuerpos, uno de los cuales no pertenece a un ciudadano israelí, según confirmó el ejército. Además, según fuentes militares, un convoy de la Cruz Roja Internacional trasladó dos féretros con los restos de rehenes israelíes desde la ciudad de Gaza hacia territorio controlado por Israel. Allí se realizó una breve ceremonia encabezada por un rabino militar antes de su identificación formal.
Hamás no reveló las identidades de los fallecidos entregados.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, insistió en que su gobierno “no hará concesiones” hasta recuperar los cuerpos de todos los rehenes. “No detendremos nuestros esfuerzos hasta traer de regreso al último de ellos”, afirmó el mandatario, quien responsabilizó a Hamás por cualquier retraso en el cumplimiento del acuerdo.
El ejército israelí y el gobierno estadounidense instaron a Hamás a “cumplir a cabalidad” con los términos del pacto. Tanto la organización como la Cruz Roja señalaron que las tareas de búsqueda se ven obstaculizadas por los daños estructurales en Gaza y la presencia de zonas bajo control militar israelí.
