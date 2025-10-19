La importancia de los vínculos en los primeros años de vida

La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional
El nombre Felicitas significa “felicidad”, “buena fortuna” o “éxito” y es también el nombre de la abuela de una de las personas que fundaron esta asociación sin fines de lucro en el año 2012.
“Surgió en la búsqueda de habilitar un espacio alternativo a las instituciones de salud que alojan niños, como Casa Cuna o grandes hogares, donde quizás están muy bien cuidados desde la alimentación o la salud, pero no tienen lo más importante para el desarrollo, que es un vínculo estable”, dice Guadalupe Ferré. Y suma: “Se ve claramente en los niños que pasan de una institución a una familia de tránsito, los cambios a nivel evolutivo. Bebés que no hablaban y ahora sí u otros que no caminaban y ahora caminan”.
Quienes dieron vida a este programa participaron de voluntariados en distintas organizaciones, lo que les permitió ver la importancia del trato personalizado, los referentes estables y las figuras de apego en los primeros años de vida: “Vimos el deterioro de los niños cuando pasaban mucho tiempo en una institución”.
En La Plata funciona también el Programa Comunidad Malú, de acogimiento familiar para niños de entre 0 y 4 años, “voluntario, transitorio y sin fines de adopción”, aclaran desde sus redes. Tanto este grupo como Felicitas siempre están a la búsqueda de familias voluntarias que se sumen al proyecto y de voluntarios que aporten lo que puedan para sostenerlo, porque quienes alojan a los niños no reciben dinero, pero si lo que necesitan para cuidarlo.
“Se está trabajando para hacer leyes a nivel nacional y provincial”, apunta Guadalupe y el municipio está diseñando también su propia propuesta.
“Tratamos de que pase el mejor momento posible cuando le toca ser separado de su familia de origen, que no le toque pasar por algo peor. Claro que hay sentimientos encontrados cuando se van, pero cada 15 días tenemos encuentros con las familias para comentar estas situaciones y acompañarlas”, completa Ferré.
Desde que se habilitó el programa, más de 100 chicos compartieron su tiempo con las familias de Felicitas o se alojaron en el hogar de la Fundación, que funciona con hasta 7 chicos, con una lógica familiar. Guadalupe vivió allí en los primeros años de su fundación.
