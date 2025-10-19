Las expensas del country, al podio

La Provincia de Buenos Aires se ubica como el distrito con el costo de expensas más elevado en el segmento de barrios cerrados a nivel nacional, pero desciende al sexto puesto cuando se conforma el escalafón según los costos en edificios de propiedad horizontal.

Este doble posicionamiento subraya el alto costo de mantenimiento en sus desarrollos residenciales, especialmente en countries y barrios cerrados, reflejando una marcada disparidad con otras provincias del país durante el mes de agosto.

El liderazgo de la PBA en el rubro de barrios cerrados es contundente. El valor promedio de las expensas alcanzó los $517.578,94 en agosto, una cifra que casi duplica a la de la provincia que se ubicó en el segundo puesto, Córdoba ($291.812,88).

En tercer lugar se encuentra Tierra del Fuego ($277.600,82). Este elevado costo en la provincia de Buenos Aires se explica, en gran parte, por la concentración de emprendimientos premium y la extensión de los servicios requeridos para mantener grandes superficies, complejos de seguridad, amenities y esparcimiento.

En lo que respecta a las expensas de edificios, la PBA se ubicó en el sexto lugar del ranking, con un promedio mensual de $152.681,23 en agosto. El listado de departamentos está encabezado por Neuquén ($251.964,92), seguida por Mendoza ($233.711,79). La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se posicionó en la cuarta ubicación, con $208.056,34. En el otro extremo, las expensas más económicas del país se relevaron en provincias como Santa Fe, Chubut y Chaco, oscilando entre los $75.000 y $100.000.

Este análisis de costos de expensas a nivel nacional fue elaborado por la plataforma de pagos online, Octavo Piso, a partir de un cruce de datos de más de 200.000 unidades relevadas en 24 jurisdicciones del país durante el mes de agosto, según un informe publicado por Reporte Inmobiliario. Al analizar la evolución de precios entre abril y agosto, se observa que en los barrios cerrados bonaerenses el aumento fue del 13%, pasando de $457.722,70 a los $517.578,94. En contraste, en los edificios de CABA, el incremento fue del 42% (de $146.340,21 a $208.056,34), mientras que en la PBA el aumento en edificios fue del 17%. El informe destaca que el mayor cruce de datos se concentró en la PBA, CABA, Córdoba, Santa Fe y Río Negro, lo que confiere mayor solidez a los promedios de estas regiones.