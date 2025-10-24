Motín en la Unidad Nº 18 en reclamo de traslados

Un brutal incidente rompió la calma en la Unidad Penitenciaria Nº 18 de Gorina. Sucedió el pasado martes, en horas del mediodía, cuando varios internos se amotinaron en una celda para reclamar derivaciones a otras dependencias del sistema.

De acuerdo a lo que pudo saber este diario, de la revuelta participaron un interno a disposición del Juzgado de Ejecución N° 3 de Lomas de Zamora, en causa por “robo calificado en grado de tentativa; otro a disposición del Juzgado de Ejecución Nº 1 de La Matanza, por “portación ilegal de arma de guerra en concurso real con abuso de armas” y dos más a disposición del Juzgado de Ejecución Nº 1 de La Plata, uno por “encubrimiento” y el restante por “daño y homicidio en grado de tentativa”.

Primero hubo fuertes gritos desde la celda N° 4, que se transformaron en todo tipo de insultos y agravios hacia el personal de custodia.

El mayor problema fue cuando los efectivos, acostumbrados a cierto trato belicoso por parte de los detenidos, observaron que uno de ellos tenía una herida cortante en una de sus manos. Y peor aún cuando desde el interior del calabozo pusieron una manta a la altura del pasaplatos de la puerta de acceso y provocaron un incendio.

Ante tal situación, se intentó disuadirlos para que revean su actitud y permitan el paso de los oficiales, aunque como eso no sucedió, debieron irrumpir usando la fuerza mínima e indispensable.

Se supo que, en medio de la trifulca, primero tuvieron que retirar los residuos que desprendían gases tóxicos y después, al avanzar hacia los amotinados, evitaron que puedan alcanzar las filosas armas tumberas que guardaban en distintos bolsos y que ahora se va a investigar cómo llegaron al lugar.

Minutos más tarde, una vez restablecido el orden en ese sector, se trasladó a los internos en forma individual hasta la unidad sanitaria del presidio, donde le brindaron atención correspondiente.

“Nos paramos de manos porque queremos salir de traslado”, fue una de las explicaciones que brindaron, de acuerdo a lo indicado por voceros del caso.

Todos terminaron con excoriaciones, cortes y traumatismos leves, completaron las mismas fuentes.